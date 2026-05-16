Skuad Tunisia Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Sabri Lamouchi Siap Tantang Belanda

Timnas Tunisia. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim berjuluk The Eagles of Carthage itu datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan deretan talenta muda yang sedang berkembang di kompetisi Eropa.
Pelatih Sabri Lamouchi tetap mempertahankan sejumlah nama inti yang selama ini menjadi tulang punggung Tunisia. Di sisi lain, beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan untuk mencicipi atmosfer turnamen terbesar dunia.
Nama gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, menjadi salah satu sorotan utama dalam skuad Tunisia kali ini. Pemain berusia 23 tahun itu diprediksi bakal memegang peran penting di lini tengah bersama Ellyes Skhiri yang sudah lama menjadi motor permainan tim nasional.
Selain itu, Tunisia juga membawa sejumlah pemain yang tampil di liga-liga top Eropa seperti Montassar Talbi, Ali Abdi, Elias Achouri, hingga Rani Khedira.
Kehadiran para pemain yang berkarier di luar negeri diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Tunisia selama tampil di fase grup nanti.
Di posisi penjaga gawang, Aymen Dahmen masih menjadi pilihan utama. Pengalaman kiper CS Sfaxien itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas lini belakang Tunisia. Ia akan ditemani Sabri Ben Hassen dan Abdelmouhib Chamakh sebagai pelapis.
Sementara di lini pertahanan, Sabri Lamouchi membawa kombinasi bek berpengalaman dan pemain muda potensial. Montassar Talbi dan Dylan Bronn diperkirakan tetap menjadi duet utama di jantung pertahanan.
Adapun Omar Rekik dan Yan Valery memberi tambahan kedalaman skuad dengan fleksibilitas bermain di beberapa posisi.
Nama Ali Abdi juga dipastikan masuk dalam daftar setelah tampil konsisten bersama Nice di Ligue 1 Prancis. Bek kiri berusia 32 tahun itu dikenal memiliki kemampuan membantu serangan sekaligus disiplin dalam bertahan.
