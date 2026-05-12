Bosnia dan Herzegovina Rilis Skuad Piala Dunia, Edin Dzeko Jadi Kapten

Edin Dzeko jadi kapten timnas Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@reprezentajica.ba)
JawaPos.com–Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina resmi menjadi negara pertama yang merilis daftar skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Striker 40 tahun, Edin Dzeko, kembali dipercaya memimpin tim sebagai kapten.
”Pelatih Sergej Barbarez telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan mewakili Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko," demikian pengumuman Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina di akun X mereka pada Senin (11/5).
Skuad ini langsung menyita perhatian publik sepak bola karena menampilkan kombinasi menarik antara pemain muda potensial dan para veteran. Kehadiran Dzeko di turnamen akbar ini membuktikan bahwa karirnya di level internasional belum usai.
Baca Juga:
Bomber veteran tersebut merupakan sosok penting di balik kesuksesan Bosnia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Dzeko tampil dalam tujuh dari delapan laga kualifikasi Grup H, serta bermain penuh di fase krusial play off.
Dia bahkan menyumbangkan gol internasional ke-73 saat menyingkirkan Wales di semifinal play off, sebelum akhirnya Bosnia secara dramatis menumbangkan Italia lewat adu penalti di partai final.
Bagi Bosnia dan Herzegovina, ini merupakan keikutsertaan kedua mereka di pentas Piala Dunia setelah debut pada edisi 2014 di Brasil. Menariknya, dari skuad 12 tahun silam tersebut, hanya Dzeko dan bek Sead Kolasinac yang masih bertahan hingga saat ini.
Baca Juga:
Selain mengandalkan pengalaman Dzeko dan Kolasinac, pelatih Bosnia juga akan mengandalkan pemain muda. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah bek tengah yang menjadi tandem kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Sassuolo, Tarik Muharemovic.
Pemain ini mendapat panggilan usai tampil konsisten dan solid bersama klub Italia tersebut sepanjang musim 2025/26. Postur ideal dan kemampuan membaca permainan yang baik membuat Muharemovic diprediksi mendapatkan menit bermain yang krusial.
Pada putaran final Piala Dunia 2026, Bosnia tergabung dalam Grup B bersama Kanada, Swiss, dan Qatar. Perjalanan Dzeko dan rekan setimnya akan dibuka dengan laga perdana kontra Kanada pada 13 Juni 2026.
