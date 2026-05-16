Grup C Piala Dunia 2026: Profil Timnas Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti serta Jadwal Pertandingan Lengkap

JawaPos.com - Grup C Piala Dunia 2026 berisikan empat tim yaitu Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Grup tersebut akan memulai pertandingan pertamanya pada 14 Juni.

Jadwal Pertandingan dan rekor pertemuan Brasil vs Maroko Brasil akan menghadapi laga pertamanya melawan Maroko pada 14 Juni. Kedua tim bakal bertanding di Stadion MetLife pukul 05.00 WIB.

Kedua tim sudah bertemu dalam tiga pertandingan. Melansir Transfermarkt, Brasil memenangkan dua pertandingan melawan Maroko saat pertandingan persahabatan 1997 dan Piala Dunia 1998.

Pada 2023, Maroko untuk pertama kalinya mengalahkan Brasil dalam laga persahabatan. Di laga tersebut, Maroko mencetak gol dari aksi Sofiane Boufal dan Abdelhamid Sabiri. Sementara Brasil mampu membalas satu gol yang dicetak Casemiro.

Haiti vs Skotlandia Haiti bakal menghadapi Skotlandia pada 14 Juni. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gillette pukul 08.00 WIB.

Kedua tim belum pernah bertemu dalam pertandingan persahabatan. Itu berarti, Haiti dan Skotlandia sama-sama buta kekuatan satu sama lain.

Skotlandia vs Maroko Di laga kedua, Skotlandia bakal menghadapi Maroko pada 20 Juni. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gillette pada pukul 05.00 WIB.

Skotlandia dan Maroko hanya pernah bertemu dalam satu pertandingan. Mereka berjumpa di babak Grup A Piala Dunia 1998. Saat itu, Maroko berhasil menang telak 3-0 berkat brace Salaheddine Bassir dan Abdeljalil Hadda.

Brasil vs Haiti Brasil akan menghadapi Haiti di laga kedua pada 20 Juni. Laga tersebut bakal dimainkan di Lincoln Financial Field pada pukul 07.30 WIB.