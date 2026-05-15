Timnas Jepang Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026: Samurai Biru Rasa Eropa

Skuad tim nasional Jepang. (Instagram/@japanfootballassociation)
JawaPos.com - Tim nasional Jepang telah mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu selaku pelatih membawa 26 pemain untuk berjuang di ajang empat tahunan tersebut.
Di posisi kiper ada tiga pemain yang dipanggil. Mereka adalah Zion Suzuki (Parma), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), dan Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).
Sementara di posisi bek, Hajime Moriyasu memanggil sembilan pemain yang bakal menjaga pertahanan timnas Jepang. Yuto Nagatomo (FC Tokyo) masih mendapatkan panggilan yang merupakan salah satu pemain paling senior.
Baca Juga:Dilirik Main di Liga Inggris dan Serie A, Joe Scally Buka Peluang Tinggalkan Monchengladbach Usai Piala Dunia 2026
Lalu, ada Ayumu Seko (Le Havre), Ko Itakura (Ajax), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), dan Junnosuke Suzuki (Copenhagen).
Di sektor gelandang, ada tiga pemain yang memperkuat lini tengah. Mereka adalah Wataru Endo (Liverpool), Kaishu Sano (Mainz 05), dan Ao Tanaka (Leeds United),
Untuk lini serang, ada 11 pemain yang diandalkan. Mereka adalah Ayase Ueda (Feyenoord), Junya Ito (KRC Genk), Keito Nakamura (Stade Reims), Ritsu Doan (Frankfurt), Daizen Maeda (Celtic), Yuito Suzuki (Freiburg), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kento Shiogai (Wolfsburg), dan Keisuke Goto (Sint-Truiden).
Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya tiga pemain dari Liga Jepang. Sementara sisanya bermain di tim-tim Eropa seperti Spanyol, Italia, Inggris, Belgia, Belanda, Prancis, Skotlandia hingga Denmark.
Liga Jerman menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total enam pemain di timnas Jepang. Disusul lima pemain yang datang dari Liga Belanda.
Di Piala Dunia 2026, Samurai Biru tergabung di Grup F. Mereka akan menghadapi kaga pembuka melawan Belanda pada 15 Juni 2026, Tunisia pada 21 Juni 2026, dan Swedia pada 26 Juni 2026.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong