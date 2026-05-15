Timnas Jepang Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026: Samurai Biru Rasa Eropa

JawaPos.com - Tim nasional Jepang telah mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu selaku pelatih membawa 26 pemain untuk berjuang di ajang empat tahunan tersebut.

Pemain yang Dipanggil dan Tim yang Dibelanya Di posisi kiper ada tiga pemain yang dipanggil. Mereka adalah Zion Suzuki (Parma), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), dan Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).

Sementara di posisi bek, Hajime Moriyasu memanggil sembilan pemain yang bakal menjaga pertahanan timnas Jepang. Yuto Nagatomo (FC Tokyo) masih mendapatkan panggilan yang merupakan salah satu pemain paling senior.

Lalu, ada Ayumu Seko (Le Havre), Ko Itakura (Ajax), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), dan Junnosuke Suzuki (Copenhagen).

Di sektor gelandang, ada tiga pemain yang memperkuat lini tengah. Mereka adalah Wataru Endo (Liverpool), Kaishu Sano (Mainz 05), dan Ao Tanaka (Leeds United),

Untuk lini serang, ada 11 pemain yang diandalkan. Mereka adalah Ayase Ueda (Feyenoord), Junya Ito (KRC Genk), Keito Nakamura (Stade Reims), Ritsu Doan (Frankfurt), Daizen Maeda (Celtic), Yuito Suzuki (Freiburg), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kento Shiogai (Wolfsburg), dan Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Bertabur Pemain yang Berlaga di Liga Eropa Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya tiga pemain dari Liga Jepang. Sementara sisanya bermain di tim-tim Eropa seperti Spanyol, Italia, Inggris, Belgia, Belanda, Prancis, Skotlandia hingga Denmark.

Liga Jerman menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total enam pemain di timnas Jepang. Disusul lima pemain yang datang dari Liga Belanda.