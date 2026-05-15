Prediksi Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Dominasi Duel Udara Jadi Senjata Mematikan!

JawaPos.com — Republik Ceko kembali ke Piala Dunia 2026 setelah absen selama 20 tahun dan langsung membawa ancaman serius lewat kekuatan duel udara yang sulit dihentikan. Tim asuhan Miroslav Koubek itu lolos ke Amerika Utara usai melewati playoff dramatis dan kini membidik kejutan di grup yang dihuni Korea Selatan, Afrika Selatan, serta Meksiko.

Negara Eropa Tengah tersebut memang bukan unggulan utama di turnamen kali ini. Namun kombinasi postur raksasa, permainan direct, dan efektivitas bola mati membuat Republik Ceko berpotensi menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya.

Bagaimana Republik Ceko Bisa Kembali ke Piala Dunia?

Republik Ceko lolos ke Piala Dunia 2026 setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tekanan sepanjang kualifikasi zona Eropa.

Mereka mencatat rekor tujuh kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dengan total 22 gol serta kebobolan 12 kali.

Perjalanan itu sempat terguncang setelah kekalahan mengejutkan dari Kepulauan Faroe yang membuat pelatih Ivan Hašek dipecat.

Federasi kemudian menunjuk Koubek pada Desember 2025 dan keputusan tersebut langsung membuahkan hasil.

Republik Ceko akhirnya menyingkirkan Irlandia dan Denmark lewat adu penalti di playoff. Mentalitas serta daya juang menjadi pembeda utama ketika mereka sukses mengamankan tiket menuju Piala Dunia pertama sejak edisi 2006.