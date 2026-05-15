Resmi! Carlo Ancelotti Perpanjang Kontrak di Timnas Brasil hingga Piala Dunia 2030

JawaPos.com - Pelatih asal Italia Carlo Ancelotti resmi mengumumkan perpanjang kontraknya bersama tim nasional Brasil selama empat tahun ke depan hingga Piala Dunia 2030. Kepastian itu diumumkan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) pada Kamis (14/5).

Ancelotti yang saat ini berusia 66 tahun, mulai menangani Brasil pada Mei 2025 setelah meninggalkan Real Madrid. Ancelotti sebelumnya telah memberi sinyal bahwa perpanjangan kontrak sangat mungkin terjadi, sebelum akhirnya mengonfirmasi langsung lewat video resmi yang dirilis CBF.

Pengumuman itu datang hanya beberapa hari sebelum Ancelotti dijadwalkan mengumumkan skuad final Timas Brasil pada Senin (18/5) untuk ajang Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya di situs resmi CBF, Ancelotti mengungkapkan rasa bangganya dapat terus melatih tim berjuluk Selecao itu. “Saya tiba di Brasil setahun yang lalu. Sejak menit pertama, saya memahami apa arti sepak bola bagi negara ini,” ujar Ancelotti.

“Selama satu tahun, kami telah bekerja untuk membawa tim nasional Brasil kembali ke puncak dunia. Namun, CBF dan saya menginginkan lebih, lebih banyak kemenangan, lebih banyak waktu, dan lebih banyak kerja keras. Kami sangat senang dapat melanjutkan kerja sama ini hingga Piala Dunia 2030,” kata Ancelotti.

Ancelotti juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Saya ingin berterima kasih kepada CBF atas kepercayaannya dan kepada Brasil atas sambutan hangat serta dukungan luar biasa,” tambahnya.

Presiden CBF Samir Xaud menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Brasil. Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah penting dalam membangun tim nasional yang semakin kuat dan kompetitif.

“Perpanjangan kontrak Carlo Ancelotti merupakan langkah tegas dalam komitmen kami untuk menawarkan timnas yang telah juara dunia lima kali ini struktur yang semakin kuat, modern, dan kompetitif,” ujar Xaud.