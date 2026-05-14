Carlo Ancelotti Umumkan Skuad Awal Brasil untuk Piala Dunia 2026, Neymar dan Vinicius Masuk

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF resmi mengumumkan daftar awal pemain Timnas Brasil untuk menghadapi Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mendaftarkan total 50 pemain dalam skuad sementara yang nantinya akan dipangkas sebelum turnamen dimulai.

Dalam regulasi terbaru FIFA, setiap negara peserta diperbolehkan mendaftarkan minimal 35 pemain dan maksimal 55 pemain pada tahap awal.

Brasil menjadi salah satu negara yang langsung menarik perhatian karena kombinasi pemain senior dan talenta muda yang masuk daftar.

Nama besar seperti Neymar tetap mendapat tempat meski beberapa musim terakhir kerap diganggu cedera.

Pemain Santos itu diproyeksikan menjadi pemimpin di ruang ganti sekaligus sumber kreativitas lini serang Selecao.

Selain Neymar, lini depan Brasil juga diperkuat deretan pemain yang tampil impresif di Eropa. Vinicius Junior kembali menjadi andalan setelah tampil konsisten bersama Real Madrid.

Sementara itu, Raphinha, Gabriel Martinelli, hingga Matheus Cunha menambah kekuatan sektor menyerang.