Carlo Ancelotti Umumkan Skuad Awal Brasil untuk Piala Dunia 2026, Neymar dan Vinicius Masuk

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF resmi mengumumkan daftar awal pemain Timnas Brasil untuk menghadapi Piala Dunia 2026.
Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mendaftarkan total 50 pemain dalam skuad sementara yang nantinya akan dipangkas sebelum turnamen dimulai.
Dalam regulasi terbaru FIFA, setiap negara peserta diperbolehkan mendaftarkan minimal 35 pemain dan maksimal 55 pemain pada tahap awal.
Brasil menjadi salah satu negara yang langsung menarik perhatian karena kombinasi pemain senior dan talenta muda yang masuk daftar.
Baca Juga:Vinicius Junior Optimis! Taktik Simpel Carlo Ancelotti Jadi Magis Timnas Brasil di Piala Dunia 2026
Nama besar seperti Neymar tetap mendapat tempat meski beberapa musim terakhir kerap diganggu cedera.
Pemain Santos itu diproyeksikan menjadi pemimpin di ruang ganti sekaligus sumber kreativitas lini serang Selecao.
Selain Neymar, lini depan Brasil juga diperkuat deretan pemain yang tampil impresif di Eropa. Vinicius Junior kembali menjadi andalan setelah tampil konsisten bersama Real Madrid.
Baca Juga:Neymar Berharap Dipanggil Ancelotti ke Piala Dunia 2026, Impikan Final Brasil vs Argentina
Sementara itu, Raphinha, Gabriel Martinelli, hingga Matheus Cunha menambah kekuatan sektor menyerang.
Salah satu sorotan terbesar ada pada masuknya wonderkid berusia 19 tahun, Endrick. Penyerang muda yang kini bermain di Lyon tersebut dinilai sebagai salah satu masa depan Brasil dan berpeluang menjalani turnamen Piala Dunia pertamanya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat