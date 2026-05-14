Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 01.55 WIB

Carlo Ancelotti Umumkan Skuad Awal Brasil untuk Piala Dunia 2026, Neymar dan Vinicius Masuk

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports) - Image

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF resmi mengumumkan daftar awal pemain Timnas Brasil untuk menghadapi Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mendaftarkan total 50 pemain dalam skuad sementara yang nantinya akan dipangkas sebelum turnamen dimulai.

Dalam regulasi terbaru FIFA, setiap negara peserta diperbolehkan mendaftarkan minimal 35 pemain dan maksimal 55 pemain pada tahap awal.

Brasil menjadi salah satu negara yang langsung menarik perhatian karena kombinasi pemain senior dan talenta muda yang masuk daftar.

Nama besar seperti Neymar tetap mendapat tempat meski beberapa musim terakhir kerap diganggu cedera.

Pemain Santos itu diproyeksikan menjadi pemimpin di ruang ganti sekaligus sumber kreativitas lini serang Selecao.

Selain Neymar, lini depan Brasil juga diperkuat deretan pemain yang tampil impresif di Eropa. Vinicius Junior kembali menjadi andalan setelah tampil konsisten bersama Real Madrid.

Sementara itu, Raphinha, Gabriel Martinelli, hingga Matheus Cunha menambah kekuatan sektor menyerang.

Salah satu sorotan terbesar ada pada masuknya wonderkid berusia 19 tahun, Endrick. Penyerang muda yang kini bermain di Lyon tersebut dinilai sebagai salah satu masa depan Brasil dan berpeluang menjalani turnamen Piala Dunia pertamanya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Carlo Ancelotti Dukung Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Carlo Ancelotti Dukung Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.37 WIB

Carlo Ancelotti Bantah Kabar Pemain Real Madrid Susah Diatur - Image
Sepak Bola Dunia

Carlo Ancelotti Bantah Kabar Pemain Real Madrid Susah Diatur

Kamis, 14 Mei 2026 | 18.14 WIB

Sikap Tak Biasa Cristiano Ronaldo usai Ballon d’Or 2014 Bikin Davide Ancelotti Terkesan - Image
Sepak Bola Dunia

Sikap Tak Biasa Cristiano Ronaldo usai Ballon d’Or 2014 Bikin Davide Ancelotti Terkesan

Kamis, 14 Mei 2026 | 05.44 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore