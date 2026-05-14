Timnas Jepang Terpukul, Kaoru Mitoma Terancam Absen di Piala Dunia



JawaPos.com – Jepang terancam kehilangan salah satu pemain paling berbahayanya jelang Piala Dunia. Kaoru Mitoma diperkirakan tidak pulih tepat waktu dari cedera kaki kiri.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (14/5), kabar ini menjadi pukulan besar bagi Samurai Blue. Turnamen tinggal kurang dari sebulan lagi.

Mitoma mengalami cedera saat membela Brighton & Hove Albion F.C. dalam kemenangan atas Wolverhampton Wanderers F.C. di Premier League akhir pekan lalu. Ia terlihat tertatih meninggalkan lapangan dengan dugaan cedera hamstring.

Pertandingan itu kemungkinan menjadi laga terakhirnya sebelum pelatih Hajime Moriyasu mengumumkan skuad Piala Dunia pada Jumat. Cedera itu datang di momen terburuk bagi Jepang.

Mitoma sebelumnya diproyeksikan menjadi pilar utama lini serang Jepang. Performa tajamnya masih terlihat pada akhir Maret saat mencetak gol kemenangan 1-0 atas Inggris di Wembley.

Moriyasu sebelumnya sudah memberi sinyal buruk. Ia mengatakan cedera Mitoma “tidak terlihat ringan”.

Pemain berusia 28 tahun itu punya peran penting dalam perjalanan Jepang di Piala Dunia 2022. Salah satu momen paling ikoniknya adalah saat menyelamatkan bola yang nyaris keluar untuk membantu gol kemenangan melawan Spanyol.

Aksi itu menghasilkan gol Ao Tanaka dan membawa Jepang lolos ke babak 16 besar. Kini, skenario tanpa Mitoma mulai menjadi kenyataan.

Jepang akan memulai Piala Dunia melawan Netherlands national football team pada 14 Juni. Setelah itu, mereka menghadapi Tunisia dan Swedia di Grup F.