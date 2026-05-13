Neymar Masuk Radar Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, Davide Ancelotti Bicara Soal Kondisinya

JawaPos.com - Peluang Neymar untuk kembali membela Timnas Brasil di ajang Piala Dunia 2026 mulai terbuka. Meski belum mendapat jaminan masuk skuad utama, nama bintang Santos tersebut masuk dalam daftar awal pemain yang dipantau tim pelatih Brasil jelang turnamen terbesar sepak bola dunia itu.

Kabar tersebut muncul setelah asisten pelatih Timnas Brasil Davide Ancelotti, memberikan sinyal positif terkait kondisi terkini Neymar. Putra dari Carlo Ancelotti itu menyebut perkembangan fisik Neymar menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir jelang piala dunia.

Sebelumnya, Neymar sempat absen cukup lama dari Timnas Brasil akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya pada Oktober 2023 saat menghadapi Uruguay di laga kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Cedera tersebut membuat pemain berusia 34 tahun itu harus menepi hampir satu musim penuh.

Sejak saat itu, Neymar belum lagi tampil bersama Brasil. Bahkan ketika Carlo Ancelotti mulai mengambil peran di tim nasional, nama mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut belum masuk dalam daftar skuad utama.

Namun situasi mulai berubah menjelang persiapan Piala Dunia 2026. Neymar kini masuk dalam daftar sementara 55 pemain yang dipantau Brasil untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Masuknya Neymar ke daftar awal cukup menarik perhatian publik Brasil. Pasalnya, Carlo Ancelotti sebelumnya sempat menegaskan hanya akan membawa pemain yang benar-benar berada dalam kondisi fisik terbaik.

Davide Ancelotti pun mengakui bahwa keberadaan Neymar dalam daftar tersebut menjadi tanda positif. ”Jika dia ada dalam daftar ini, berarti kondisi fisiknya memang sedang membaik,” ujar Davide Ancelotti dalam wawancara bersama media Italia dikutip dari marca.com.

Meski begitu, Davide menegaskan belum ada keputusan final soal siapa saja yang akan masuk skuad utama Brasil. Daftar 55 pemain nantinya akan dipangkas menjadi 26 nama untuk tampil di Piala Dunia 2026.