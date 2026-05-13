Neymar Masuk Radar Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, Davide Ancelotti Bicara Soal Kondisinya

Neymar masih punya peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. (@neymarjr/X)
JawaPos.com - Peluang Neymar untuk kembali membela Timnas Brasil di ajang Piala Dunia 2026 mulai terbuka. Meski belum mendapat jaminan masuk skuad utama, nama bintang Santos tersebut masuk dalam daftar awal pemain yang dipantau tim pelatih Brasil jelang turnamen terbesar sepak bola dunia itu.
Kabar tersebut muncul setelah asisten pelatih Timnas Brasil Davide Ancelotti, memberikan sinyal positif terkait kondisi terkini Neymar. Putra dari Carlo Ancelotti itu menyebut perkembangan fisik Neymar menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir jelang piala dunia.
Sebelumnya, Neymar sempat absen cukup lama dari Timnas Brasil akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya pada Oktober 2023 saat menghadapi Uruguay di laga kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Cedera tersebut membuat pemain berusia 34 tahun itu harus menepi hampir satu musim penuh.
Sejak saat itu, Neymar belum lagi tampil bersama Brasil. Bahkan ketika Carlo Ancelotti mulai mengambil peran di tim nasional, nama mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut belum masuk dalam daftar skuad utama.
Namun situasi mulai berubah menjelang persiapan Piala Dunia 2026. Neymar kini masuk dalam daftar sementara 55 pemain yang dipantau Brasil untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.
Masuknya Neymar ke daftar awal cukup menarik perhatian publik Brasil. Pasalnya, Carlo Ancelotti sebelumnya sempat menegaskan hanya akan membawa pemain yang benar-benar berada dalam kondisi fisik terbaik.
Davide Ancelotti pun mengakui bahwa keberadaan Neymar dalam daftar tersebut menjadi tanda positif. ”Jika dia ada dalam daftar ini, berarti kondisi fisiknya memang sedang membaik,” ujar Davide Ancelotti dalam wawancara bersama media Italia dikutip dari marca.com.
Meski begitu, Davide menegaskan belum ada keputusan final soal siapa saja yang akan masuk skuad utama Brasil. Daftar 55 pemain nantinya akan dipangkas menjadi 26 nama untuk tampil di Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, performa Neymar bersama Santos FC mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kehadirannya kembali di kompetisi domestik Brasil dinilai memberi dampak positif bagi lini serang tim.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam