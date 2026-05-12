Fred Rutten Tinggalkan Timnas Curacao Jelang Piala Dunia 2026, Dick Advocaat Dikabarkan Kembali Pimpin Tim

JawaPos.com–Timnas Curacao membuat keputusan mengejutkan dengan berpisah dari pelatih Fred Rutten pada Senin (11/5). Keputusan itu diambil kurang dari lima pekan sebelum laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
Menurut laporan yang dilansir dari ESPN, Dick Advocaat dikabarkan akan kembali menangani Curacao setelah sebelumnya sempat berpisah. Federasi sepak bola Curacao (FFK) dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Selasa (12/5) untuk mengonfirmasi kembalinya pelatih berusia 78 tahun itu.
Fred Rutten baru ditunjuk sebagai pelatih pada Februari 2026, menggantikan Advocaat yang mundur karena alasan kesehatan putrinya. Rutten dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang pernah menangani sejumlah klub besar seperti Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord, serta Schalke di Jerman.
Namun, masa kepelatihan Rutten berlangsung singkat setelah Curacao menelan dua kekalahan dalam laga uji coba pada Maret saat melawan Australia dan Tiongkok yang digelar di Australia. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan para pemain menginginkan kembalinya Advocaat yang dinilai lebih memahami karakter tim. Menanggapi kepergiannya dari Curacao, Rutten menyampaikan pesan melalui pernyataan yang dirilis FFK lewat akun X.
”Saya menyesalkan bagaimana semuanya terjadi, tetapi saya mendoakan yang terbaik untuk semua pihak,” ujar Rutten.
Sementara itu, Dick Advocaat bukan sosok asing di panggung dunia, terlebih bagi Curacao. Advocaat pernah membawa Belanda mencapai perempat final Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, serta menangani Korea Selatan pada edisi 2006 di Jerman. Kembalinya Advocaat diharapkan mampu membawa stabilitas bagi Curacao dalam menghadapi tantangan besar di ajang empat tahunan itu.
Curacao menjadi salah satu dari beberapa tim yang melakukan pergantian pelatih setelah undian grup Piala Dunia pada Desember 2025. Selain Curacao, negara lain seperti Ghana, Maroko, dan Arab Saudi juga mengambil langkah serupa.
Sebagai wilayah otonom di Karibia dengan populasi sekitar 156 ribu jiwa, Curacao menjadi negara dengan jumlah penduduk terkecil yang pernah tampil di Piala Dunia putra. Tim itu sebagian besar diperkuat oleh pemain keturunan yang lahir dan berkembang di Belanda.
Di Piala Dunia 2026 yang akan menjadi edisi pertama dengan 48 peserta, Curacao akan menghadapi Ekuador di Kansas City dan Pantai Gading di Philadelphia. Sementara itu, Curacao dijadwalkan menghadapi Jerman dalam laga grup E di Houston pada 15 Juni sebagai laga pembuka.
