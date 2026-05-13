Tekanan Besar Jelang Piala Dunia 2026, Mbappe Akui Timnas Prancis Tak Bisa Selalu Ciptakan Keajaiban

JawaPos.com - Bintang Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Real Madrid dan kapten Timnas Prancis itu membuka suara mengenai tekanan besar yang terus menghantui Les Bleus setiap kali tampil di turnamen internasional.
Dalam wawancaranya bersama majalah Vanity Fair yang dikutip dari marca.com Mbappe berbicara cukup santai namun jujur mengenai ekspektasi tinggi publik Prancis terhadap tim nasional.
Menurutnya, status Prancis sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia membuat para pemain selalu dituntut tampil sempurna di setiap pertandingan.
Mbappe mengaku situasi tersebut tidak mudah dijalani. Apalagi publik dan media sering kali berharap Timnas Prancis mampu menciptakan hasil luar biasa tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Sulit berada di situasi seperti kami sekarang, ketika semua orang berharap kami bisa menciptakan keajaiban. Padahal keajaiban hanya terjadi di lapangan,” ujar Mbappe.
Pemain berusia 27 tahun itu juga menegaskan bahwa pertandingan tidak bisa dimenangkan hanya lewat prediksi atau tekanan dari luar. Baginya, semua tetap ditentukan saat laga benar-benar dimainkan.
Sebagai kapten Timnas Prancis, Mbappe memang memikul tanggung jawab besar. Sejak membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan mencapai final edisi 2022, ekspektasi terhadap dirinya terus meningkat. Banyak pihak menilai Mbappe sebagai wajah utama generasi baru sepak bola Prancis.
Meski demikian, Mbappe merasa kritik berlebihan terhadap para pemain kadang sudah menjadi budaya di negaranya. Ia bahkan menyebut masyarakat Prancis memang terkenal sulit merasa puas.
“Orang Prancis suka mengeluh dan selalu punya kritik untuk banyak hal. Jadi ketika orang Prancis mengkritik orang Prancis lainnya, itu hal yang biasa,” katanya sambil tertawa.
