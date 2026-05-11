Timnas Iran Akan Main di Piala Dunia 2026 jika FIFA Penuhi 10 Poin Ultimatum Ini

JawaPos.com–Perang antara Amerika Serikat dan Iran memiliki banyak implikasi ke berbagai sektor, termasuk olahraga. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, termasuk menjadi ajang yang terkena dampak perang tersebut.
Timnas Iran yang lolos ke Piala Dunia 2026 belum memastikan diri akan berpartisipasi di turnamen tersebut. Bahkan, banyak wacana yang mengatakan jika Iran berpotensi untuk mengundurkan diri dari turnamen.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Dia mengatakan jika Amerika Serikat akan menyambut timnas Iran untuk Piala Dunia 2026, namun tidak bisa menjamin keamanan mereka selama berada di negeri Paman Sam.
Sementara itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino sempat mengatakan kalau timnas Iran pasti akan berlaga di Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, hingga saat ini, belum ada kepastian soal partisipasi timnas Iran di turnamen empat tahunan ini.
Melansir situs The Telegraph, Iran sudah memberikan 10 poin ultimatum yang harus dipenuhi FIFA, untuk memastikan Mehdi Taremi dan kawan-kawan akan berlaga di Piala Dunia 2026.
10 poin ultimatum yang diminta Iran
- Tidak mempersulit visa untuk pemain dan staf timnas Iran, termasuk bagi yang pernah menjadi bagian dari angkatan bersenjata Iran.
- Jika visa sudah diberikan, seluruh pemain dan staf tidak boleh ditanya-tanyai lebih lanjut oleh petugas imigrasi Amerika Serikat.
- Visa untuk jurnalis dan pendukung Iran harus sudah diberikan terlebih dahulu.
- Petugas keamanan Amerika Serikat harus memberikan protokol keselamatan tertinggi di bandara, hotel, rute transit, dan stadion.
