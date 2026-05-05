Timnas Jepang di Piala Dunia 2026: Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan

JawaPos.com–Timnas Jepang tergabung di Grup F Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pertama melawan Belanda pada 15 Juni, Tunisia (21/6), dan Swedia (26/6).

Sejak Piala Dunia 1998, timnas Jepang selalu lolos berturut-turut hingga Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2026 ini, menjadi kali kedelapan mereka ke ajang empat tahunan tersebut.

Dari delapan Piala Dunia yang diikuti timnas Jepang, lolos ke babak 16 besar adalah prestasi terbaiknya. Melansir laman resmi FIFA, mereka mencapai babak tersebut pada edisi 2002, 2010, 2018, 2022.

Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Jepang tampil perkasa di putaran kedua. Tidak ada tim yang bisa mengalahkan mereka sekaligus gawangnya tidak bisa dijebol lawan-lawannya.

Pada putaran ketiga, keperkasaan timnas Jepang tetap berlanjut. Samurai Biru berhasil meraih tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari Australia.

Hajime Moriyasu merupakan pelatih yang membuat timnas Jepang tampil dengan permainan kolektif dari lini pertahanan hingga menyerang serta disiplin. Sang pelatih, mulai bekerja sejak 2018 menggantikan Akira Nishino.

Pelatih 57 tahun tersebut melakukan debut di Piala Dunia di Qatar 2022. Saat itu, timnas Jepang tergabung dengan tim-tim juara dunia seperti Jerman dan Spanyol.

Tangan dingin Hajime Moriyasu membuat timnas Jepang menjadi tim kejutan. Saat itu, tim asuhannya berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol. Meski kalah dari Kosta Rika, mereka berhasil lolos ke babak 16 besar.