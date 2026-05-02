Risma Azzah Fatin
Minggu, 3 Mei 2026 | 06.38 WIB

Nasib Tragis Xavi Simons Cedera ACL yang Hancurkan Kesempatannya Bermain di Piala Dunia FIFA 2026 Bersama Timnas Belanda

Xavi Simons (Instagram @spursofficial)

JawaPos.com – Gelandang asal Belanda, Xavi Simons, dipastikan mengalami cedera serius yang mengakhiri peluangnya tampil di Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Sabtu (2/5), Simons diduga mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada lutut kanannya. Cedera tersebut menjadi pukulan besar bagi dirinya dan tim nasional Belanda.

Insiden itu terjadi saat Simons membela klubnya dalam pertandingan Liga Inggris. Ia harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah terlihat kesakitan di bagian lutut kanan. 

Tim medis kemudian memberikan penanganan awal sebelum memastikan tingkat keparahan cedera yang dialami.

Pihak klub mengonfirmasi bahwa cedera tersebut merupakan robekan ACL yang memerlukan tindakan operasi.

Simons dijadwalkan menjalani operasi dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses pemulihan. Setelah itu, ia akan menjalani rehabilitasi panjang bersama tim medis.

Pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan kesedihannya melalui pernyataan di media sosial. Ia menyebut musimnya berakhir secara tiba-tiba akibat cedera yang ddialaminya

Selain itu, ia mengaku sangat terpukul karena harus melewatkan kesempatan tampil di Piala Dunia.

Simons sebelumnya diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Belanda. Ia telah mencatat sejumlah penampilan internasional dan diharapkan tampil pada turnamen besar mendatang. Absennya Simons tentu menjadi kerugian besar bagi tim nasional Belanda.

Cedera ini juga berdampak pada performa klub yang tengah menjalani musim sulit. Kehilangan pemain kunci seperti Simons membuat tim harus mencari alternatif untuk menjaga stabilitas permainan. Situasi tersebut semakin memperberat tekanan dalam kompetisi domestik.

Editor: Hanny Suwindari
