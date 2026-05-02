Bosnia Lolos Piala Dunia 2026, Bomber VfB Stuttgart Ermedin Demirovic Bagikan Es Krim Gratis

JawaPos.com - Kesuksesan Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 membuat Ermedin Demirovic memenuhi nazarnya.

Striker Bosnia yang bermain untuk klub Bundesliga, VfB Stuttgart, itu menyewa truk es krim untuk dibagi-bagikan secara gratis di sekitar markas latihan klub.

Selain membagikan es krim, seperti dilansir Bild, Demirovic berencana membagikan bir gratis dalam VfB-Wasentag –sebutan festival musim semi Stuttgart– pekan depan.

”Aku tidak minum alkohol karena itu bertentangan dengan gaya hidupku. Akan tetapi, aku juga tidak ingin jadi pengganggu bagi mereka yang suka minum,” kata striker yang lahir di Jerman 28 tahun silam tersebut.

Demirovic diketahui juga menyumbang pada yayasan amal milik klub, VfB-Stiftung ”Brustring der Herzen” (Chest Ring of the Hearts).