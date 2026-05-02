Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 01.52 WIB

Bosnia Lolos Piala Dunia 2026, Bomber VfB Stuttgart Ermedin Demirovic Bagikan Es Krim Gratis

Ermedin Demirovic. (Dok. Bundesliga) - Image

Ermedin Demirovic. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com - Kesuksesan Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 membuat Ermedin Demirovic memenuhi nazarnya.

Striker Bosnia yang bermain untuk klub Bundesliga, VfB Stuttgart, itu menyewa truk es krim untuk dibagi-bagikan secara gratis di sekitar markas latihan klub.

Selain membagikan es krim, seperti dilansir Bild, Demirovic berencana membagikan bir gratis dalam VfB-Wasentag –sebutan festival musim semi Stuttgart– pekan depan.

”Aku tidak minum alkohol karena itu bertentangan dengan gaya hidupku. Akan tetapi, aku juga tidak ingin jadi pengganggu bagi mereka yang suka minum,” kata striker yang lahir di Jerman 28 tahun silam tersebut.

Demirovic diketahui juga menyumbang pada yayasan amal milik klub, VfB-Stiftung ”Brustring der Herzen” (Chest Ring of the Hearts).

”Berpartisipasi di Piala Dunia bersama timnas Bosnia sangat berarti bagiku. Mimpi besar akan jadi kenyataan,” tutur Demirovic yang musim ini mencetak 12 gol dan 4 umpan gol. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00.07 WIB

VfB Stuttgart Permalukan Celtic 4-1 di Kandang, Martin O’Neill Bela Kasper Schmeichel dan Kritik Tindakan Suporter - Image
Sepak Bola Dunia

VfB Stuttgart Permalukan Celtic 4-1 di Kandang, Martin O’Neill Bela Kasper Schmeichel dan Kritik Tindakan Suporter

Jumat, 20 Februari 2026 | 23.27 WIB

Niccolo Pisilli Cetak Brace! AS Roma Hancurkan VfB Stuttgart 2-0 di Liga Europa - Image
Sepak Bola Dunia

Niccolo Pisilli Cetak Brace! AS Roma Hancurkan VfB Stuttgart 2-0 di Liga Europa

Jumat, 23 Januari 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore