Resmi! Iran Tetap Main di Piala Dunia 2026 di AS, Infantino: Sepak Bola Harus Satukan Dunia

Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. (FIFA)
JawaPos.com — Kepastian akhirnya datang dari pucuk tertinggi sepak bola dunia soal Iran. Bos FIFA, Gianni Infantino memastikan Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat meski situasi politik memanas.
Pernyataan itu disampaikan langsung dalam kongres FIFA yang berlangsung di Vancouver. Infantino menegaskan tidak ada perubahan rencana, sekaligus meredam spekulasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
Keraguan sempat mencuat setelah meningkatnya ketegangan geopolitik. Serangan udara yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu membuat partisipasi negara tersebut dipertanyakan.
Situasi semakin rumit ketika delegasi Federasi Sepak Bola Iran tidak sepenuhnya hadir dalam kongres FIFA. Dari tiga perwakilan yang berangkat ke Kanada, satu orang ditolak masuk dan dua lainnya memilih absen sebagai bentuk protes.
Media Iran melaporkan Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, ditolak masuk di Bandara Pearson Toronto. Padahal sebelumnya ia telah mengantongi izin perjalanan resmi.
FIFA menyebut insiden itu sebagai situasi yang disayangkan. Namun, mereka menegaskan keputusan masuk atau tidaknya seseorang ke suatu negara sepenuhnya berada di tangan otoritas setempat.
Di tengah polemik tersebut, Infantino justru tampil tegas dan lugas. Ia memastikan Iran tetap menjadi bagian dari turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
“Izinkan saya memulai dengan langsung mengkonfirmasi, bagi mereka yang mungkin ingin mengatakan sesuatu yang lain atau menulis sesuatu yang lain, bahwa tentu saja Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2026,” kata Infantino.
Ia juga menekankan pentingnya sepak bola sebagai alat pemersatu dunia. Dalam pidatonya, Infantino menyebut dunia saat ini justru membutuhkan lebih banyak momen kebersamaan, bukan perpecahan.
