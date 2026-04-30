Kandidat Wasit Piala Dunia 2026 Terseret Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Inggris

JawaPos.com - Dunia sepak bola internasional kembali diguncang kabar kontroversial jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Seorang wasit yang disebut masuk dalam daftar kandidat pengadil turnamen terbesar FIFA itu dilaporkan ditahan polisi di Inggris terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang remaja.

Laporan tersebut pertama kali mencuat dari media Inggris The Telegraph. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sosok yang diamankan merupakan wasit asing berusia sekitar 30 tahun dan menjadi bagian dari perangkat pertandingan UEFA. Hingga kini identitas resmi yang bersangkutan masih dirahasiakan pihak berwenang.

Insiden itu disebut terjadi setelah sang wasit bertugas dalam sebuah pertandingan UEFA yang berlangsung di Inggris.

Polisi dikabarkan melakukan penangkapan di hotel tempat rombongan perangkat pertandingan menginap.

Media Inggris lainnya, The Sun, mengungkap dugaan kronologi kejadian. Wasit tersebut disebut sempat berbincang dengan seorang remaja laki-laki di area umum hotel sebelum diduga melakukan tindakan tidak pantas.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa korban diduga mengalami sentuhan tanpa persetujuan. Sang wasit juga disebut mencoba mengajak remaja tersebut menuju kamar hotelnya.

Pihak Kepolisian Metropolitan London mengonfirmasi bahwa seorang pria berusia 30-an sempat ditahan atas dugaan penyerangan seksual. Namun setelah proses pemeriksaan awal, pria tersebut dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lanjutan.

“Penyelidikan masih berlangsung dan korban tetap mendapatkan pendampingan dari petugas khusus,” tulis pernyataan resmi kepolisian.