Andika Rachmansyah
Jumat, 24 April 2026 | 02.49 WIB

PSSI Sebut Kinerja Wasit Super League dan Championship Alami Peningkatan 

Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, bicara mengenai perkembangan wasit di Indonesia. Ogawa menyebut kinerja wasit di kompetisi Super League dan Championship mengalami peningkatan jika dibandingkan pada paruh pertama musim.

Ogawa menyampaikan hal tersebut merujuk pada data evaluasi yang diterimanya. Ia menyebut tingkat akurasi pengambilan keputusan wasit mengalami perbaikan meski masih ada sejumlah kesalahan di lapangan.

PSSI, kata Ogawa, akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas wasit Tanah Air. Upaya itu dilakukan melalui program pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan.

“Saat ini kita bisa melihat adanya peningkatan, walaupun masih ada beberapa kesalahan. Itu sebabnya kami akan terus mendidik dan mendukung pengembangan wasit,” ujar Ogawa kepada wartawan, termasuk JawaPos.com di GBK Arena, Kamis (23/4/2026).

Memasuki fase akhir musim yang semakin krusial, PSSI memastikan tidak ada perlakuan spesial terhadap wasit. Hal itu berlaku untuk seluruh pertandingan, termasuk laga penentuan hingga pamungkas.

Menurut Ogawa, setiap pertandingan memiliki tingkat kepentingan yang setara sejak awal musim. Oleh karena itu, konsistensi dalam kepemimpinan wasit menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Pertandingan pertama juga penting, tidak ada bedanya dengan pertandingan di akhir musim,” ucap Ogawa.

Ogawa pun mendorong para wasit untuk terus meningkatkan performa di lapangan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah penempatan posisi agar setiap insiden dapat terlihat jelas dan keputusan yang diambil semakin tepat.

Sekadar diketahui, kompetisi Super League 2025/2026 saat ini sudah memasuki pekan ke-29 atau menyisakan enam laga tersisa. Sementara Chapionship menyisakan dua laga tersisa, sebelum memasuki fase final dan play-off degradasi.

