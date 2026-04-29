Jelang Piala Dunia 2026, Delegasi Iran Tidak Hadir dalam Kongres AFC di Kanada

JawaPos.com - Perwakilan Federasi Sepak Bola Iran tidak hadir dalam pertemuan resmi terbesar para pemimpin sepak bola Asia yang digelar Selasa (28/4) menjelang Piala Dunia 2026. Absennya delegasi Iran itu terjadi di tengah meningkatnya perhatian terhadap kesiapan tim untuk tampil di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dalam kongres Asian Football Confederation (AFC) yang turut dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino tidak ada pembahasan khusus mengenai partisipasi Iran di Piala Dunia. Selain itu, tidak dibahas juga kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan Iran dari Amerika Serikat, meskipun terdapat konflik politik yang sedang berlangsung antara dua negara itu.

Sejumlah kekhawatiran sebelumnya muncul terkait potensi kendala visa yang dapat memengaruhi kemampuan delegasi Iran untuk menghadiri kongres AFC di Vancouver, Kanada, serta Kongres FIFA yang dijadwalkan berlangsung Kamis (30/4). Kendala serupa juga dikhawatirkan berdampak pada partisipasi Iran di Piala Dunia yang akan dimulai pada 11 Juni.

Namun, belum dapat dipastikan apakah masalah visa menjadi penyebab utama ketidakhadiran perwakilan Iran dalam kongres tersebut. Dalam sesi seremoni, ketika sembilan tim Asia yang lolos ke Piala Dunia menerima hadiah kenang-kenangan, diumumkan bahwa Iran akan menerima penghargaan mereka setelah tiba.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Iran pekan lalu menyatakan bahwa tim nasional tengah mempersiapkan diri untuk tampil dengan bangga dan sukses dalam laga-laga Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat.

Pihak FIFA juga menegaskan bahwa jadwal pertandingan Iran tidak akan berubah, sesuai keputusan yang telah ditetapkan pada Desember 2025, sebelum meningkatnya ketegangan geopolitik sejak akhir Februari. FIFA menolak usulan untuk memindahkan pertandingan Iran ke Meksiko.

Sementara itu, dalam pidatonya di hadapan para pemimpin AFC yang dilansir dari ESPN, Gianni Infantino menekankan pentingnya sepak bola sebagai sarana pemersatu di tengah situasi global yang penuh konflik. Infantino mengajak semua pihak untuk membangun jembatan melalui olahraga dan menyebut pentingnya menciptakan ruang kompetisi yang dapat menyatukan berbagai pihak dari latar belakang berbeda.