Timnas Italia Tegas Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Menteri Olahraga: Gagasan Itu Tidak Pantas

Timnas Italia menolak tegas wacana gantikan Iran di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Pejabat olahraga Italia menegaskan bahwa timnas Italia tidak berminat menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, menyusul wacana yang dilontarkan seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan absennya Iran akibat situasi geopolitik di Timur Tengah.
Iran sendiri belum mengundurkan diri secara resmi dari turnamen dan tetap mempersiapkan diri untuk bertanding di Amerika Serikat. FIFA memastikan bahwa pertandingan fase grup Iran yang dijadwalkan berlangsung di Los Angeles dan Seattle pada Juni akan tetap berjalan sesuai rencana.
Gagasan penggantian Iran oleh Timnas Italia pertama kali diungkap Paolo Zampolli, utusan khusus Amerika Serikat yang mengaku telah menyampaikan ide itu kepada Presiden Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam wawancara, Zampolli menegaskan bahwa usul itu bukan bermuatan politik, melainkan sebagai langkah antisipasi jika Iran batal tampil mendadak.
Baca Juga:Bintang Persija dan Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas Dilirik Klub Polandia, Peluang ke Eropa Terbuka!
”Saya hanya punya mimpi. Permintaan saya adalah untuk rakyat Italia dan komunitas Italia-Amerika,” ujar Zampolli.
Namun, respons dari pihak Italia sangat tegas menolak. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menyebut gagasan itu tidak mungkin dan tidak pantas.
”Kualifikasi ditentukan di lapangan. Bukan hal yang mungkin, dan juga tidak tepat,” kata Abodi.
Baca Juga:Prediksi dan Jadwal Persib vs Arema FC: Laga Krusial Perebutan Puncak Klasemen di Super League 2025/2026
Presiden Komite Olimpiade Italia Luciano Buonfiglio juga menilai ide tersebut tidak menghormati prinsip kompetisi. ”Saya akan merasa tersinggung. Anda harus pantas untuk tampil di Piala Dunia,” tandas Luciano Buonfiglio.
Sementara itu, Menteri Keuangan Italia Giancarlo Giorgett bahkan menyebut usul itu sebagai sesuatu yang memalukan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tanggapan yang belum tegas terkait kemungkinan pembatasan masuk bagi tim Iran. Trump menyebut pertanyaan tersebut menarik dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menambahkan bahwa tidak ada larangan bagi atlet Iran untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, dia mengisyaratkan potensi pembatasan terhadap pihak lain yang menyertai tim.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!