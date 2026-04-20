Bukan Italia, Ini Calon Lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026

Timnas Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com–Melakoni agenda FIFA Match Day Juni 2026, sejumlah negara dirumorkan akan menjadi lawan Timnas Indonesia. Mulai dari Italia hingga negara Asia dengan peringkat di atas 100 dunia disebut-sebut menjadi negara yang akan dihadapi Jay Idzes dan rekan.
Terbaru, calon lawan Indonesia dikabarkan berasal dari jazirah Arab yakni Oman dan Kuwait.
”Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dan Kuwait pada agenda FIFA Matchday Juni,” tulis akun Instagram @352id.
Pemilihan negara Asia untuk laga persahabatan bulan Juni mendatang bukan tanpa alasan. Bertemu lawan yang berpeluang dihadapi di ajang AFC Asian Cup 2027 pada Januari, menjadi kesempatan berharga bagi Coach John Herdman untuk menguji strategi Skuad Garuda melawan tim-tim tradisional Timur Tengah yang selama ini menjadi batu sandungan timnas.
Timnas Oman sendiri bernasib sama seperti Timnas Indonesia yang gugur di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan finish sebagai juru kunci grup A karena kalah bersaing dengan Qatar dan UEA.
Saat ini tim dengan julukan Al-Ahmar atau The Reds, berada di rankng 79 FIFA dengan 1313,46 poin. Pada Maret lalu, Oman tidak menggelar laga FIFA Match Day.
Jika pertandingan tersebut terealisasi, kemenangan Timnas Indonesia atas Oman akan membuat Kevin Diks dan rekan mendapat poin maksimal sebab sang lawan berada di ranking lebih tinggi.
Sama seperti Oman, Kuwait juga tidak melakukan uji tanding pada FIFA Match Day Maret. Absen di laga persahabatan FIFA, membuat posisi mereka tertahan di 134 dengan 1105,10 poin.
