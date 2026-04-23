Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 23 April 2026 | 19.26 WIB

Donald Trump Kirim Utusan Minta FIFA Coret Iran dari Piala Dunia 2026, Italia Disiapkan Jadi Pengganti

Donal Trump dan presiden FIFA Gianni Infantino. (Istimewa)

JawaPos.com - Isu panas mencuat jelang Piala Dunia FIFA 2026. Seorang utusan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mengusulkan agar Iran digantikan oleh Italia dalam turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Laporan Financial Times menyebut, gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan Trump dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Hubungan keduanya sempat merenggang setelah komentar Trump terkait Pope Leo XIV dalam konteks konflik dengan Iran.

Usulan kontroversial ini disebut datang dari utusan khusus AS, Paolo Zampolli, yang menyampaikannya langsung kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino.

“Saya mengkonfirmasi telah menyarankan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya orang Italia, dan akan menjadi mimpi melihat Azzurri tampil di turnamen yang digelar di AS,” ujar Zampolli.

Ia menambahkan, “Dengan empat gelar juara dunia, Italia punya rekam jejak yang layak untuk diikutsertakan.”

Namun, peluang Italia sebenarnya sudah tertutup sejak mereka gagal lolos kualifikasi. Tim berjuluk Azzurri itu kalah adu penalti dari Bosnia and Herzegovina national team di final playoff, menjadikannya pertama kalinya dalam sejarah Italia absen di tiga edisi Piala Dunia berturut-turut.

Bek Italia, Leonardo Spinazzola, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kegagalan tersebut.

“Kami masih tidak percaya tersingkir dengan cara seperti ini. Ini menyakitkan bagi kami, keluarga kami, dan anak-anak yang belum pernah melihat Italia di Piala Dunia,” ungkapnya.

Meski demikian, di tengah spekulasi tersebut, FIFA memastikan Iran tetap akan berlaga. Infantino menegaskan bahwa timnas Iran sudah memenuhi syarat dan berhak tampil.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore