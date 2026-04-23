Donald Trump Kirim Utusan Minta FIFA Coret Iran dari Piala Dunia 2026, Italia Disiapkan Jadi Pengganti

JawaPos.com - Isu panas mencuat jelang Piala Dunia FIFA 2026. Seorang utusan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mengusulkan agar Iran digantikan oleh Italia dalam turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Laporan Financial Times menyebut, gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan Trump dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Hubungan keduanya sempat merenggang setelah komentar Trump terkait Pope Leo XIV dalam konteks konflik dengan Iran.

Usulan kontroversial ini disebut datang dari utusan khusus AS, Paolo Zampolli, yang menyampaikannya langsung kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino.

“Saya mengkonfirmasi telah menyarankan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya orang Italia, dan akan menjadi mimpi melihat Azzurri tampil di turnamen yang digelar di AS,” ujar Zampolli.

Ia menambahkan, “Dengan empat gelar juara dunia, Italia punya rekam jejak yang layak untuk diikutsertakan.”

Namun, peluang Italia sebenarnya sudah tertutup sejak mereka gagal lolos kualifikasi. Tim berjuluk Azzurri itu kalah adu penalti dari Bosnia and Herzegovina national team di final playoff, menjadikannya pertama kalinya dalam sejarah Italia absen di tiga edisi Piala Dunia berturut-turut.

Bek Italia, Leonardo Spinazzola, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kegagalan tersebut.

“Kami masih tidak percaya tersingkir dengan cara seperti ini. Ini menyakitkan bagi kami, keluarga kami, dan anak-anak yang belum pernah melihat Italia di Piala Dunia,” ungkapnya.