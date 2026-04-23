Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 April 2026 | 18.39 WIB

Hadiah Piala Dunia 2026 Naik Drastis! Tim Juara Bakal Kantongi Rp855 Miliar

JawaPos.com - FIFA kembali membuat gebrakan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dipastikan menghadirkan total hadiah dengan nilai fantastis yang mencapai 655 juta dolar AS atau setara sekitar Rp11,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding edisi sebelumnya di Qatar pada 2022.

Kenaikan hadiah ini menjadi salah satu dampak dari perubahan besar format turnamen yang kini melibatkan 48 negara peserta.

Dengan jumlah tim yang lebih banyak, FIFA ingin memastikan setiap negara mendapatkan manfaat finansial yang lebih besar selama mengikuti kompetisi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Besarnya hadiah yang disiapkan membuat Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang perebutan prestise, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi federasi sepak bola setiap negara.

Bahkan tim yang gagal melangkah jauh tetap memperoleh pemasukan besar hanya dari partisipasi mereka di fase grup.

FIFA disebut telah menyiapkan dana awal sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp25,6 miliar untuk setiap negara peserta.

Dana itu diberikan untuk membantu kebutuhan persiapan tim sebelum turnamen dimulai, mulai dari pemusatan latihan hingga kebutuhan operasional selama kompetisi berlangsung.

Selain dana persiapan, seluruh peserta juga dijamin mendapatkan hadiah minimal sebesar 10,5 juta dolar AS atau sekitar Rp179,5 miliar.

Jumlah tersebut tentu menjadi kabar baik terutama bagi negara-negara berkembang yang ingin memperkuat fondasi sepak bola mereka melalui pemasukan dari turnamen internasional.

Peningkatan hadiah ini menunjukkan upaya FIFA dalam memperluas dampak ekonomi sepak bola ke lebih banyak negara.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore