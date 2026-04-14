7 Pemain Timnas Jepang yang Aksinya Dinanti di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Timnas sepak bola Jepang diprediksi kembali menjadi salah satu tim yang akan mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Dengan komposisi pemain yang mayoritas berkarier di Eropa, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut datang dengan kombinasi pengalaman, teknik, dan disiplin taktik yang kian matang.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Jepang menunjukkan tren positif. Regenerasi mereka berjalan mulus, terbukti dengan munculnya talenta-talenta muda yang mampu bersaing di liga top Eropa. Hal ini sekaligus mempertahankan kerangka pemain senior yang sudah berpengalaman di level internasional.

Gaya bermain cepat, kolektif, dan efisien tetap menjadi identitas utama Jepang. Hal ini membuat mereka tidak hanya kompetitif di Asia, tetapi juga mampu merepotkan tim-tim besar dunia. Terbukti, tim-tim besar seperti Jerman, Spanyol, Brasil, dan terakhir Inggris, bisa mereka kalahkan di laga persahabatan dengan komposisi pemain utama.

Berangkat dari fakta tersebut, tidak heran Samurai Blue adalah salah satu tim yang performanya sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Berikut sejumlah pemain Timnas Jepang yang diprediksi menjadi sorotan di Piala Dunia 2026:

1. Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Takefusa Kubo boleh dibilang merupakan simbol generasi baru sepak bola Jepang. Kreativitas, dribbling tajam dan visi bermainnya membuat Kubo kerap jadi motor serangan utama tim.

2. Kaoru Mitoma (Brighton)

Winger eksplosif dengan kemampuan 1 lawan 1 yang layak diacungi jempol. Kaoru Mitoma sering jadi pembeda dalam situasi sulit berkat kecepatan dan tekniknya. Sebagai catatan tambahan, kemenangan perdana Jepang atas Inggris dengan skor 1-0 di laga persahabatan belum lama ini lahir dari kakinya.

3. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Nama yang sudah terbukti di panggung besar sejak Piala Dunia 2022. Kala itu, Ritsu Doan sukses menjebol gawang Spanyol dan Jerman pada fase grup, serta membawa Jepang menang dengan skor serupa, yakni 2-1, atas dua tim raksasa itu. Doan punya insting gol dan kemampuan muncul di momen-momen krusial.

4. Daichi Kamada (Crystal Palace)

Gelandang serang dengan kecerdasan taktik tinggi adalah predikat yang layak disematkan pada seorang Daichi Kamada. Ia merupakan pemain tengah yang konsisten dalam kontribusi gol dan assist, baik di klub maupun timnas.