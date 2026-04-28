ChatGPT Kalahkan Manusia di Ujian Universitas Top Jepang, Saatnya Ujian Dirombak?

JawaPos.com – ChatGPT mencetak skor tertinggi dalam ujian masuk dua universitas paling bergengsi di Jepang. Hasil ini melampaui nilai peserta terbaik manusia.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (28/4), pengujian dilakukan oleh LifePrompt Inc.. Model yang digunakan adalah ChatGPT 5.2 Thinking.

Dalam ujian University of Tokyo, AI bahkan unggul 50 poin dari peserta terbaik di jalur sains kedokteran. ChatGPT juga meraih nilai sempurna di matematika.

Untuk jalur humaniora, AI mencetak 452 dari 550 poin. Sementara di jalur sains, nilainya mencapai 503 dari 550 poin, keduanya melampaui skor tertinggi yang diumumkan universitas.

Di Kyoto University, hasilnya juga serupa. AI mencetak 771 poin di fakultas hukum dan 1.176 poin di fakultas kedokteran, keduanya di atas nilai tertinggi peserta.

Namun, performa AI tidak merata di semua bidang. Nilai bahasa Inggris mencapai 90 persen, tetapi untuk soal esai seperti sejarah dunia hanya sekitar 25 persen.

Pengujian dilakukan dengan memasukkan soal dalam bentuk gambar. Jawaban esai kemudian dinilai oleh pengajar dari lembaga bimbingan belajar besar di Jepang.

Hasil ini menjadi lompatan besar dibanding 2024. Saat itu, model sebelumnya bahkan gagal mencapai ambang kelulusan.