Krisis Tenaga Kerja, Bandara Jepang Mulai Uji Coba Gunakan Robot untuk Ground Handling

JawaPos.com – Jepang mulai menguji penggunaan robot humanoid di bandara untuk menangani bagasi penumpang. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang kian terasa. Seperti dilansir Kyodo, Selasa (28/4), uji coba akan dilakukan di Bandara Haneda mulai Mei. Proyek ini digagas oleh Japan Airlines Co. dan GMO Internet Group Inc..

Robot akan digunakan untuk membantu proses ground handling. Tugasnya termasuk memindahkan bagasi penumpang di area bandara.

Proyek ini direncanakan berlangsung hingga 2028. Tujuannya untuk menguji efektivitas robot dalam meningkatkan efisiensi kerja.

Permintaan perjalanan yang terus meningkat menjadi latar belakang utama. Lonjakan wisatawan asing ikut menambah beban operasional bandara.

Di sisi lain, Jepang menghadapi penuaan populasi. Kondisi ini memperparah kekurangan tenaga kerja di sektor operasional bandara.

Presiden JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, menilai robot bisa mengurangi beban fisik pekerja. Ia menegaskan beberapa tugas tetap harus dilakukan manusia, terutama terkait keselamatan.

Sementara itu, Presiden GMO AI & Robotics, Tomohiro Uchida, menyoroti ketergantungan tinggi pada tenaga manusia. Menurutnya, kekurangan tenaga kerja sudah menjadi masalah serius.

Robot yang digunakan merupakan buatan China. Saat ini, perangkat tersebut mampu beroperasi selama dua hingga tiga jam secara terus-menerus.