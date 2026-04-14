Kondisi Neymar Membaik, Carlo Ancelotti Siap Beri Tiket ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com–Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti menyatakan keyakinan bahwa Neymar masih memiliki waktu untuk kembali ke kondisi terbaik dan tampil di ajang Piala Dunia 2026. Neymar yang saat ini berusia 34 tahun masih berambisi tampil di Piala Dunia keempat dalam karirnya. Namun, serangkaian cedera membuat sang pemain absen membela Brasil sejak Oktober 2023.

Dalam wawancara bersama L’Equipe, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa peluang Neymar untuk kembali ke performa puncak bersama timnas Brasil masih terbuka. Pelatih berusia 66 tahun itu menyebut Neymar masih dalam pemantauan bersama federasi sepak bola Brasil jelang piala dunia.

”Neymar mampu kembali ke (kondisi) 100 persen. Dia sedang dinilai oleh CBF (Konfederasi Sepak Bola Brasil) dan juga oleh saya. Dia masih memiliki waktu dua bulan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak tampil di Piala Dunia berikutnya,” ujar Ancelotti.

Sejak Ancelotti resmi menangani Brasil pada Juni 2025, mantan bintang Paris Saint-Germain itu belum pernah masuk dalam daftar skuad. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa hanya pemain dengan kondisi fisik prima yang akan dipanggil.

”Saya sudah mengatakan ini beberapa kali dan sangat jelas, saya akan memanggil pemain yang siap secara fisik,” tegas Carlo Ancelotti.

Di sisi lain, desakan dari penggemar terus mengalir agar Neymar kembali memperkuat tim nasional. Para suporter Brasil bahkan meneriakkan namanya saat tim mereka kalah 1-2 dari Prancis dalam laga uji coba Piala Dunia pada Maret 2026.

Ancelotti pun tidak menyangkal kontribusi besar Neymar bagi sepak bola Brasil. Dengan torehan 79 gol, Neymar saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brasil.

”Neymar telah mencetak sejarah dalam sepak bola Brasil dan masih terus melakukannya. Dia merupakan talenta hebat, jadi wajar jika banyak orang berpikir dia bisa membantu kami memenangkan Piala Dunia,” kata Ancelotti.