Terakhir Hari Ini! Kemenag Buka Beasiswa Penyelesaian S2 & S3, Cek Syaratnya

Ilustrasi beasiswa. (Pinterest)
JawaPos.com - Pendaftaran beasiswa Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP) S2 dan S3 dari Kementerian Agama (Kemenag) ditutup hari ini, Senin (12/10). Mahasiswa magister dan doktor dalam negeri yang memenuhi persyaratan masih berkesempatan mendapatkan bantuan hingga Rp 25 juta untuk menyelesaikan studinya.
Kemenag menyediakan bantuan sebesar Rp 20 juta bagi mahasiswa S2 dan Rp 25 juta bagi mahasiswa S3. Program yang diselenggarakan melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Setjen Kemenag bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan ini ditujukan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi.
Kepala Puspenma Setjen Kemenag Ruchman Basori mengatakan, bantuan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan tinggi.
“Indonesia Emas 2045 harus didukung dengan ketersediaan SDM yang profesional, terampil, dan berpihak kepada mustadh'afin, salah satunya dengan kapasitas pendidikan S2 dan S3,” ujar Ruchman dikutip Senin (12/10).
Program ini menyasar sivitas dan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Penerimanya dapat berasal dari dosen Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly, dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum, guru madrasah dan sekolah keagamaan, tenaga kependidikan, ustaz atau kiai, serta pegawai Kemenag yang memenuhi persyaratan.
Bantuan diberikan secara lump sum dan dapat digunakan untuk membayar SPP, membeli buku, membiayai ujian, memublikasikan jurnal, hingga menyelesaikan tesis atau disertasi. Pembiayaan mencakup semester gasal dan genap tahun akademik 2026/2027.
Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui aplikasi paling lambat enam bulan setelah bantuan diterima. Mereka juga harus melaporkan perkembangan akademik setiap semester hingga lulus, termasuk menyerahkan dokumen tesis atau disertasi, ijazah, dan transkrip nilai.
Calon pendaftar harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan merupakan mahasiswa aktif minimal semester tiga pada program S2 atau S3 di perguruan tinggi dalam negeri. Status mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi untuk semester gasal tahun akademik 2026/2027.
Pendaftar juga wajib melampirkan surat keterangan hasil studi atau transkrip akademik yang memuat IPK sejak semester pertama hingga semester terakhir. Selain itu, pendaftar harus sudah dinyatakan lulus seminar proposal tesis atau disertasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022