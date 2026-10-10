9 Atlet dari Berbagai Daerah Raih Beasiswa Bulutangkis 2026

JawaPos.com - Sebanyak sembilan atlet muda dari berbagai daerah meraih Beasiswa Bulutangkis 2026 dan bergabung dengan klub PB Djarum Kudus, Jawa Tengah, setelah melewati rangkaian seleksi ketat dalam Audisi Umum PB Djarum 2026 yang diikuti 2.140 peserta.

"Kesembilan atlet terpilih terdiri atas lima putra dan empat putri dari kelompok usia U-11, KU-11, dan KU-12. Seluruh atlet tersebut merupakan pemain tunggal," kata Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum Sigit Budiarto ditemui usai pengumuman peraih beasiswa bulutangkis di GOR PB Djarum Kudus, Sabtu.

Ia mengungkapkan audisi umum tahun ini digelar di tiga kota, yakni Pekanbaru, Makassar, dan Kudus. Dari seluruh peserta, sebanyak 67 atlet meraih super tiket untuk mengikuti karantina tahap pertama. Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi 46 atlet yang melanjutkan seleksi hingga akhirnya terpilih sembilan penerima beasiswa.

Sigit mengatakan penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan teknik bermain, tetapi juga kondisi fisik, kecepatan, semangat juang, sikap, dan potensi atlet untuk berkembang.

"Para atlet yang terpilih merupakan yang terbaik dan memang dibutuhkan oleh PB Djarum. Kami berharap mereka memiliki semangat dan tekad besar dalam menjalani latihan karena perjalanan menjadi pebulutangkis profesional masih panjang," katanya.

Ia juga berpesan kepada peserta yang belum berhasil agar tidak patah semangat dan terus berlatih untuk mengejar cita-cita menjadi atlet profesional.

Koordinator Pelatih Tunggal Putri PB Djarum Hendrawan menambahkan keberhasilan dalam satu tahap seleksi belum menjamin kesuksesan pada masa mendatang. Sebaliknya, kegagalan dalam audisi juga bukan akhir dari perjalanan seorang atlet.

Ia turut mengapresiasi dukungan orang tua dan pelatih yang mendampingi para atlet sejak awal berlatih hingga mengikuti audisi.