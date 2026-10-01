ASSA Apresiasi Sekolah dan Guru Hadirkan Inovasi Pembelajaran Berbasis AI

JawaPos.com - Ajang penghargaan nasional Acer Smart School Awards (ASSA) 2026 digelar untuk mengapresiasi sekolah dan guru pendidik yang menghadirkan inovasi dalam pembelajaran.

Head of Marketing Acer Indonesia Fransisca Maya mengatakan, tahun ini ASSA memperkuat fokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan coding untuk mendukung sistem pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, berkelanjutan, sekaligus relevan dengan kompetensi di era digital.

”ASSA menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendorong daya guna teknologi sekaligus memberikan apresiasi kepada institusi dan pendidik yang menghadirkan praktik pembelajaran kreatif,” kata Fransisca Maya dilansir dari Antara.

Tahun ini, kata dia, ASSA 2026 menghadirkan dua kategori, yakni school of the year awards bagi institusi pendidikan serta guru kreatif awards bagi para pendidik yang mampu mengintegrasikan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif.

”AI dan coding kini menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan,” tutur Fransisca Maya.

Menurut dia, penting bagi sekolah maupun pendidik, tidak hanya mengenal teknologi melainkan juga memahami bagaimana teknologi dapat diimplementasikan.

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”Melalui ASSA 2026, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendorong lebih banyak inovasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi siswa dan lingkungan pendidikan,” ujar Fransisca Maya.

Dia menambahkan, ASSA 2026 terbuka bagi sekolah sekolah luar biasa (SLB), madrasah, dan guru di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA, dan SMK/MAK.