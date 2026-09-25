Puluhan Siswa Jenjang SMA Sukses Raih Kemenangan OSN 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang

Ilustrasi pelajar SMA. (Istimewa)
JawaPos.com - Tiga puluh satu siswa dari tujuh SMA di bawah BPK PENABUR Jakarta meraih medali kemenangan di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMA di Universitas Muhammadiyah, Malang.
Siswa SMAK 1 PENABUR yang meraih medali emas dan Absolute Winner bidang Fisika Ferrel Gabriel menyatakan, mulai belajar Fisika waktu ikut OSN IPA SMP karena diajak teman, tapi setelah mulai belajar menjadi tertarik.
”Saya suka memahami kenapa sesuatu bisa terjadi, juga matematika di balik suatu sistem fisis. Setelah itu, saya lanjut belajar untuk OSN Fisika SMA,” ujar Ferrel Gabriel.
Bagi Ferrel materi yang paling menarik dari Fisika adalah relativitas khusus karena banyak konsep yang tidak sesuai dengan intuisi sehari-hari.
”Menurut saya menarik banget bagaimana kita harus melihat suatu sistem dari sudut pandang yang berbeda,” tutur Ferrel Gabriel.
Cerita berbeda datang dari Jovan Rafael Natalieputra, siswa SMAK 1 PENABUR yang berhasil meraih medali emas sekaligus Best Data Analysis untuk bidang Astronomi.
Sejak SD, dia mulai tertarik dengan berbagai video yang membahas tentang tata surya dan sangat menyukai materi kosmologi.
Para siswa mempersiapkan OSN 2026 dengan baik, masing-masing memiliki cara sendiri.
”Saya mempersiapkan diri selama dua tahun. Sebelumnya, saya juga mengikuti OSN 2025,” ujar Ferrel.
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