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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 23 September 2026 | 05.39 WIB

Tiga Talenta Matematika Lolos ke Grand Final The Genius Math League 2026 dari Jakarta

Tiga talenta matematika lolos ke Grand Final The Genius Math League (TGML) 2026. (Istimewa) - Image

Tiga talenta matematika lolos ke Grand Final The Genius Math League (TGML) 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Tiga talenta matematika Harrison Matthew Tanuwijaya, Michael Magica Ang, dan Mikhael Francis Wisanggeni, lolos ke Grand Final The Genius Math League (TGML) 2026.

Mereka berhasil menaklukkan rangkaian tantangan pada Regional Offline Qualification Jakarta.

Kompetisi di Universitas Prasetiya Mulya BSD, Senin (21/9), itu menguji kemampuan peserta dalam matematika, logika, ketelitian, serta kecepatan mengambil keputusan.

Ketiga peserta tersebut berhasil meraih Boarding Pass menuju Grand Final dan akan mewakili regional Jakarta dalam kompetisi yang mempertemukan talenta dari berbagai jenjang pendidikan.

Harrison Matthew Tanuwijaya merupakan siswa kelas 11 SMAK 3 Penabur Jakarta.

Dia tercatat pernah meraih Juara 3 OSN-K Matematika SMA 2026 Kota Jakarta Pusat.

Sementara itu, Michael Magica Ang adalah siswa kelas 10 SMAK BPK Penabur Bandar Lampung.

Dia memiliki sejumlah prestasi dalam kompetisi matematika, antara lain peringkat 1 OSN-K 2024, peringkat 2 OSN-P 2024, dan finalis OSN 2024.

Finalis ketiga, Mikhael Francis Wisanggeni berasal dari SD kelas Mathematics Sekolah Dian Harapan Global Bintaro.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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