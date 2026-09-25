2 Tahun Persiapan, Ferrel Gabriel Cs Juara OSN di Universitas Muhammadiyah Malang

Ilustrasi pelajar SMA. (Istimewa)
JawaPos.com - Siswa SMAK 1 PENABUR yang meraih medali emas dan Absolute Winner bidang Fisika Ferrel Gabriel mulai belajar Fisika dan ikut OSN IPA SMP karena diajak teman. Setelah itu dia mulai belajar menjadi tertarik.
Ferrel mengaku sebleum mengkuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMA di Universitas Muhammadiyah Malang, persiapan sudah dilakukan selama dua tahun.
”Sebelumnya, saya juga mengikuti OSN 2025,” ujar Ferrel.
”Saya suka memahami kenapa sesuatu bisa terjadi. Setelah itu, saya lanjut belajar untuk OSN Fisika SMA,” ujar Ferrel Gabriel.
Bagi Ferrel materi yang paling menarik dari Fisika adalah relativitas khusus karena banyak konsep yang tidak sesuai dengan intuisi sehari-hari.
”Menurut saya menarik banget bagaimana kita harus melihat suatu sistem dari sudut pandang yang berbeda,” tutur Ferrel Gabriel.
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Dia menambahkan, sekolah mendukung persiapan dengan mengadakan pelatihan Science Club juga Science Club Jenjang (SCJ) dan setelah itu pelatihan untuk persiapan OSP dan OSN.
Selain persiapan tersebut, Ferrel juga belajar secara mandiri dari berbagai sumber dan mengerjakan soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya.
Cerita berbeda datang dari Jovan Rafael Natalieputra, peraih medali emas sekaligus Best Data Analysis untuk bidang Astronomi.
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