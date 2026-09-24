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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 03.32 WIB

Simulasi TKA 21 Sampai 27 September, Kemendikdasmen Uji Kesiapan Sekolah Sebelum Hari H

Ilustrasi tes kemampuan akademik. (Willi Irawan/Antara) - Image

Ilustrasi tes kemampuan akademik. (Willi Irawan/Antara)

JawaPos.com - Sebelum para siswa duduk menghadapi TKA, sekolah harus lebih dulu memastikan kesiapan sistem.

Hal itu menjadi inti dari simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 pada 21 sampai 27 September melalui uji coba menyeluruh terhadap jaringan, perangkat maupun aplikasi ujian sebelum jadwal resmi dimulai.

Simulasi ini bukan untuk latihan soal dan tahap berikutnya adalah gladi bersih pada 5 sampai 18 Oktober dan pelaksanaan TKA pada 26 Oktober sampai 8 November, dengan jadwal susulan 16 sampai 29 November, dan barulah akan menyentuh materi ujian.

Untuk saat ini, fokusnya murni teknis, yaitu apakah komputer menyala, jaringan stabil, dan aplikasi berjalan tanpa hambatan.

Sejumlah sekolah mulai memastikan kesiapan teknis mengikuti simulasi TKA.

Kepala SMKN 1 Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Olan Wardiansyah mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan kantor cabang dinas (KCD) wilayah untuk memastikan tidak terdapat kendala teknis saat TKA.

”Setiap sekolah pasti sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini menyangkut masa depan semua murid kami,” kata Olan Wardiansyah dilansir dari Antara.

Perawatan menyeluruh terhadap perangkat komputer, jaringan internet, dan infrastruktur Local Area Network (LAN) di ruang praktik dirawat rutin, bukan hanya menjelang simulasi saja.

Rutinitas itu yang membuat Olan percaya diri menghadapi hari H.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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