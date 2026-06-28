Antusiasme Tinggi, Kemenag Catat 8.000 Pendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit Masuk Tahap Asesmen Akademik dan Psikologi

JawaPos.com - Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) dari Kementerian Agama (Kemenag) diserbu belasan ribu pendaftar. Antusiasme tinggi itu ditunjukan lewat jumlah pendaftar yang mencapai angka 12.696 orang.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenag Ruchman Basori menyampaikan, mereka ikut program pendidikan S1, S2, dan S3, baik di kampus dalam maupun luar negeri. Sebanyak 8.000 diantaranya sudah lolos tahap administrasi.

Saat ini lanjut dia, seleksi BIB sudah masuk tahap asesmen kapasitas akademi dan psikologi. Mereka telah melalui tahap seleksi administrasi dan dinyatakan lulus pada 16 Juni lalu. Setelah itu, Kemenag memberi masa sanggah pada 17-18 Juni.

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”Kemenag untuk pertama kalinya memberikan kesempatan kepada pendaftar yang dinyatakan tidak lulus administrasi untuk melakukan sanggah pada tanggal 17-18 Juni dan diumumkan hasil sanggah pada 22 Juni 2026,” terang Ruchman.

Ruchman memastikan, proses seleksi BIB Kemenag berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah masa sanggah, asesmen kapasitas akademik dan psikologi langsung dilaksanakan pada 26-27 Juni menggunakan Tes Bakat Skolastik (TBS) dengan Computer Based Test (CBT) di tempat masing-masing.

”Akan digelar secara serentak pada tanggal 28 Juni dan simulasi akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Juni 2026, untuk memastikan semua Awardee lancar menggunakan platform ujian,” imbuh dia.

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Adapun pelaksanaan simulasi program beasiswa S1 Santri dan S1 Pendidikan Jarak jauh (PJJ) dilaksanakan pada 26 Juni 2026. Sedangkan program Akselerasi S1 Lanjut S2 dan S2 lanjut S3, program Double Degree S1 dan S2, program Pesantren S2 dan S3, Beasiswa Unggulan Keagamaan S1, S2, dan S3 dalam dan luar negeri dilaksanakan 27 Juni 2026.

Lebih lanjut, Ruchman menjelaskan, BIB adalah program beasiswa kolaborasi antara Kemenag dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Program itu dimulai sejak 2022 dengan jumlah awardee kurang lebih 8.707 orang.