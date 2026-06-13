Suma UI Unggah Pride Month, UI Tegaskan Hormati Kebebasan Akademik tapi dengan Syarat

JawaPos.com – Universitas Indonesia (UI) menegaskan tetap menghormati kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik mahasiswa menyusul polemik unggahan Pride Month oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (Suma) UI. Namun, UI memberi catatan bahwa kebebasan berekspresi harus disampaikan secara santun, tidak provokatif, serta dibarengi tanggung jawab sosial.

Pernyataan itu disampaikan UI setelah unggahan Suma UI mengenai Pride Month yang menyinggung kekerasan terhadap LGBTQ selama ini.

"Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/6).

Kebebasan Harus Disertai Tanggung Jawab

Meski menjunjung kebebasan akademik, UI menekankan bahwa setiap pendapat yang disampaikan di ruang publik harus tetap berada dalam koridor etika akademik.

Menurut Erwin, kampus merupakan ruang dialog dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap berbagai pandangan. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan dengan cara yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

"Setiap pendapat perlu disampaikan secara santun, tidak provokatif, dan sesuai dengan etika akademik. Kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Tegaskan Berpegang pada Nilai Pancasila

Dalam keterangannya, Erwin juga menegaskan bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, pihaknya tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.