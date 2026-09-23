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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 23 September 2026 | 15.52 WIB

Prodi Sarjana Farmasi dan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FKIK UAJ Raih Akreditasi Unggul

Prodi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, FKIK UAJ mengantongi akreditasi Unggul dari LAM-PTKes. (Istimewa) - Image

Prodi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, FKIK UAJ mengantongi akreditasi Unggul dari LAM-PTKes. (Istimewa)

JawaPos.com - Prodi Sarjana Farmasi dan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FKIK Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ), mengantongi status akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Status ini menjadi pengakuan atas mutu penyelenggaraan pendidikan kedua prodi tersebut.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri berstandar internasional yang memegang mandat resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Lembaga ini berperan menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah konkret dalam mendorong peningkatan mutu berkelanjutan, sekaligus memperkuat reputasi serta kinerja institusi di bidang pendidikan kesehatan.

Sekretaris Yayasan Atma Jaya Christophorus Pungky Putranto menyambut baik proses asesmen sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan dalam beberapa tahun terakhir, kedua prodi tersebut telah mengalami pertumbuhan pesat sehingga universitas perlu meningkatkan kualitas proses pendidikan.

”Kami menyambut baik proses asesmen ini sebagai bagian penting dari upaya bersama untuk memastikan bahwa pendidikan di UAJ senantiasa memenuhi standar mutu dan terus berkembang secara berkelanjutan,” ujar Christophorus Pungky Putranto.

Senada dengan Pungky, Sekretaris Universitas Sherly Tandi Arrang menegaskan, proses akreditasi memiliki makna lebih dari sekadar penilaian formal.

Dia berharap seluruh proses evaluasi dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif, sehingga masukan dari tim asesor dapat menjadi bekal bagi FKIK UAJ untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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