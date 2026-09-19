Akreditasi Unggul Prodi Ekonomi FEB UIN, Dekan Dorong Jumlah Guru Besar Bertambah

JawaPos.com - Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Lamemba) menyatakan bahwa Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah terakreditasi dengan predikat unggul.

Capaian tersebut melengkapi predikat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta akreditasi internasional dari ACQUIN yang sudah diperoleh sebelumnya. Menurut Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Ibnu Qizam capaian tersebut tidak lepas dari peran sejumlah akademisi.

”Program studi pionir sejak berdirinya FEB UIN Jakarta ini dinahkodai oleh Dr. Arif Fitrianto, M.Si. Jajaran pengajar di dalamnya diperkuat oleh sejumlah akademisi dan praktisi berkelas nasional,” kata dia dalam keterangan resminya pada Sabtu (19/9).

Ibnu membeber beberapa pengajar yang turut memberi sumbangsih dalam perjalanan FEB UIN. Diantaranya Prof Abdul Hamid sebagai pakar ilmu ekonomi dari BPPT yang pernah menjabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UIN Jakarta.

Kemudian ada nama Prof Lukman yang dikenal sebagai pakar di bidang perencanaan pembangunan serta Prof Arisman yang sudah berulang kali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Juga Prof Zuhairan Yummi, selaku mantan Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UIN Jakarta. ”Yang juga menjadi dosen luar biasa di Universiti Malaya, Malaysia,” imbuh Ibnu.

Nama lain yang juga disebut oleh Ibnu adalah Prof. Rizqon Halal Syah Aji. Kini Prof. Rizqon bertugas sebagai Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UIN Jakarta. Dia juga pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Trilogi Jakarta dan Rektor ITSNU Pekalongan.

Pengajar lain yang turut memperkuat prodi Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Prof Fitri Amalia, Dr Zaenal Mutaqin, Sekretaris Program Studi Tini Anggorowati, Dr Najwa Khairinia Rosada, dan Dr Shelby Widodo Putra.