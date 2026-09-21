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Dadang Kurnia
Senin, 21 September 2026 | 16.08 WIB

UK Petra Tegaskan Komitmen Cetak Pebisnis Bermental Baja yang Tak Cuma Kejar Cuan

Rektor UK Petra, Prof. Rolly Intan (kedua kiri) menerima rekor MURI dalam penutupan Petranesian Business &amp; Education Fair (PBEF) 2026 di Galaxy Mall, Surabaya, Minggu (20/9) malam. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Rektor UK Petra, Prof. Rolly Intan (kedua kiri) menerima rekor MURI dalam penutupan Petranesian Business &amp; Education Fair (PBEF) 2026 di Galaxy Mall, Surabaya, Minggu (20/9) malam. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya menegaskan komitmen untuk menanamkan etika bisnis dan ketangguhan mental, agar para mahasiswa dan alumninya tidak sekadar menjadi mesin pencetak profit alias cuan semata.

"Kami menanamkan etika bisnis sesuai ajaran Kristiani agar para mahasiswa dan alumni tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memiliki ketangguhan mental serta komitmen untuk menjadi saluran berkat dan berdampak positif bagi sesama," kata Rektor UK Petra, Prof. Rolly Intan saat menutup Petranesian Business & Education Fair (PBEF) 2026 di Galaxy Mall, Surabaya, Minggu (20/9) malam.

Prof. Rolly menambahkan, lulusan UK Petra ditempa sedemikian rupa agar memiliki ketangguhan mental saat menghadapi kerasnya dunia industri.

Mahasiswa tidak hanya diajarkan strategi memenangkan pasar, tetapi juga wajib memegang teguh nilai integritas, kejujuran, dan kepemimpinan yang melayani.

"Mereka dididik agar memiliki ketangguhan mental serta komitmen yang kuat untuk menjadi saluran berkat dan berdampak positif bagi sesama," tegasnya.

Prof. Rolly mencontohkan, PBEF yang digelar dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-65 UK Petra tersebut bukan sekadar ajang jualan biasa. Ratusan tenant yang hadir menjadi panggung pembuktian nyata karakter tangguh civitas akademika UK Petra di tengah persaingan pasar.

Prof. Rolly mengungkapkan, ada 275 tenant yang terlibat dalam pameran tersebut. Sekitar 90 persen tenant yang memeriahkan acara ini merupakan unit bisnis milik mahasiswa dan alumni, mulai dari sektor food & beverage (F&B) hingga produk UMKM kreatif.

Banyaknya tenant yang terlibat dalam pameran akbar tersebut membuat UK Petra turut diganjar rekor MURI. PBEF 2026 dinobatkan sebagai pameran pendidikan dengan booth terbanyak di Indonesia yang pernah diadakan oleh sebuah perguruan tinggi.

Sebagai bentuk komitmen untuk saling menguatkan antar-alumni, momen PBEF 2026 juga diwarnai dengan peluncuran platform digital inovatif bernama Petranesian Impact.

Platform ini dirancang khusus sebagai ekosistem terpadu yang menghubungkan seluruh jaringan alumni, universitas, mahasiswa, dan komunitas bisnis UK Petra.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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