Petra Sihombing Rilis Single “Bangga”, Lagu tentang Kekaguman untuk Orang Tersayang

Petra Sihombing merilis single terbaru, “Bangga”. (istimewa)
JawaPos.com - Petra Sihombing kembali menghadirkan karya terbaru melalui sebuah single berjudul “Bangga”. Sesuai dengan judulnya, lagu ini mengangkat perasaan kagum dan bangga kepada seseorang yang telah melewati berbagai perjuangan hingga akhirnya berhasil mewujudkan impiannya.
Bagi Petra Sihombing, single “Bangga” bukan sekadar lagu tentang hubungan romantis. Karya tersebut juga menjadi bentuk ungkapan kasih kepada orang-orang terdekat, terutama sahabat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan hidup.
“Seperti judulnya, lagu ini adalah kisah tentang seseorang yang menyampaikan kekagumannya, kebanggaannya ke orang lain. Perasaan ikut senang sama dia yang sudah lo kenal lama, yang lo lihat susah-susahnya. Dari jauh, lo akhirnya melihat orang ini akhirnya berhasil jadi apa yang dia impikan,” kata Petra.
Tema yang lahir dari pengalaman sehari-hari memang bukan sesuatu yang baru bagi Petra. Dalam sejumlah karyanya, penyanyi sekaligus produser itu kerap mengolah berbagai perasaan dan kejadian sederhana di sekitarnya menjadi sebuah lagu.
Lagu “Bangga” terasa seperti surat cinta yang tidak selalu ditujukan kepada pasangan. Lagu ini bisa menjadi cara untuk menyampaikan apresiasi kepada sahabat, keluarga, atau siapa pun yang memiliki arti penting dalam kehidupan.
Petra mengakui dirinya bukan tipe orang yang mudah mengungkapkan perasaan secara langsung, terutama dalam hubungan pertemanan. Karena itu, musik menjadi salah satu medium yang menurutnya mampu menyampaikan sesuatu yang terkadang sulit diucapkan.
“Dalam hubungan pertemanan, gue lumayan susah untuk ngomong langsung. Kalau nongkrong, gue konteksnya lebih sering dengar daripada ngomong. Kayaknya ada hal-hal yang lebih cakep diomongin pakai lagu. Nah, ini salah satunya. Ada keindahan tersendiri kalau menyampaikannya lewat lagu,” ujarnya.
Menariknya, proses lahirnya single “Bangga” terjadi di luar kebiasaan Petra. Jika biasanya sebuah karya dipersiapkannya melalui proses yang panjang, single ini justru hadir secara spontan karena Petra merasa momentum untuk merilisnya sudah tepat.
“Gue belum pernah rilis karya mendadak. Ini yang pertama. Jadi, ini sebenarnya di luar ritme yang biasa gue jalanin. Tapi, rasanya momennya pas. Gue merasa ini harus secepat itu dirilis,” tutur Petra.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati