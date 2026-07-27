Timeless Harmony Petra Youth Orchestra Bikin Surabaya Terpukau, Konser ke-16 Buktikan Seni Mampu Menyatukan Generasi

Penampilan Petra Youth Orchestra dalam konser “Timeless Harmony” di PPPK Petra Auditorium, Surabaya, Sabtu (25/7/2026), menghadirkan harmoni musik, vokal, dan tari lintas generasi. (Dok. PPPK Petra)
JawaPos.com — Gemuruh tepuk tangan memenuhi PPPK Petra Auditorium, SMA Kristen Petra 1, Surabaya, Sabtu (25/7/2026) malam. Konser musik orkestra bertajuk “Timeless Harmony” sukses menghadirkan perpaduan harmoni suara, gerak, dan musik yang memukau ribuan pasang mata.
Pagelaran seni akbar tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan 73 Tahun Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (PPPK) Petra dengan tema “Crafting the Future Embracing HIStory”.
Acara itu sekaligus menandai perjalanan panjang Petra Youth Orchestra dalam menggelar konser tahunan ke-16 sejak pertama kali dimulai.
Di bawah arahan konduktor Alvine Suryantara, para pemain orkestra tampil penuh energi membawakan berbagai sajian musik yang berpadu dengan penampilan seni lainnya.
Tidak hanya Petra Youth Orchestra, konser ini juga melibatkan Petra Children Choir, Petra Children Dancers, Petra Youth Choir, Petra Youth Dancers, serta para alumni.
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Kolaborasi lintas generasi tersebut menjadi daya tarik utama dalam “Timeless Harmony”.
Setiap penampilan menggambarkan bagaimana pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan bakat seni.
Direktur Eksekutif PPPK Petra Surabaya, Hengkie Porawouw, M.B.A., mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi para siswa dalam mengekspresikan potensi yang mereka miliki.
Menurutnya, anak-anak didik Petra sudah memiliki kesiapan dan talenta yang kuat untuk tampil di panggung besar.
“Karena mereka sudah siap, mereka sudah punya potensi yang punya ya anak-anak itu. Jadi bagi kami terlalu mudah untuk menggalang mereka, menyediakan fasilitas, menyediakan anggaran yang cukup, menyediakan panggung bagi mereka untuk bisa berkreasi dan diapresiasi,” ujar Hengkie kepada JawaPos.com, Sabtu (25/7/2026).
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