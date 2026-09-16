Tenaga Terampil untuk Caregiver, Homecare, Day Care, dan Baby Care Bisa Dihasilkan dari Politeknik

JawaPos.com - Masyarakat membutuhkan tenaga terampil untuk pelayanan perawatan orang tua, perawatan medis, dan pengasuhan anak. Tingkat kebutuhannya tidak hanya di dalam negeri, luar negeri tidak sedikit.

Hanya kebutuhan tenaga terampil itu harus terukur dan tersertifikasi. Makanya, kehadiran perguruan tinggi vokasi menjadi celah utama untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

Peluang itu dibaca oleh Politeknik Bhakti Kencana yang menghadirkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk bidang Caregiver, Homecare, Day Care serta Baby Care.

Wakil Direktur Politeknik Bhakti Kencana Edi Heriyadi mengatakan, perkembangan dunia kerja menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik. Mereka harus memiliki keterampilan praktis, kompetensi profesional, pengalaman kerja, kemampuan kewirausahaan, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan untuk memasuki dunia kerja.

”Atas dasar tersebut kami mengembangkan LPK Politeknik Bhakti Kencana sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pelatihan kerja," papar Edi Heriyadi pada Rabu (16/9).

LPK Politeknik Bhakti Kencana juga memberikan peningkatan kompetensi, pemagangan, pengembangan keterampilan, sertifikasi kompetensi, kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja bagi lulusannya.

LPK menjadi jembatan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja. Sehingga, mahasiswa tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga mendapatkan pengalaman, keterampilan, kompetensi, dan kesiapan kerja yang relevan.

Memperkuat Link and Match Pendidikan dengan Dunia Kerja Menurut Edi Heriyadi, LPK Politeknik Bhakti Kencana merupakan bagian dari upaya memperkuat konsep link and match antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat.