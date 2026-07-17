Dunia Industri Makin Butuh Tenaga Terampil, Minat Masuk SMK Vokasi Ikut Melonjak

JawaPos.com - Kebutuhan dunia industri terhadap sumber daya manusia yang memiliki keterampilan spesifik terus meningkat. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyak masyarakat memilih pendidikan vokasi sebagai jalur untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Fenomena itu tercermin dari pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMK SMTI Padang. Jumlah pendaftar mencapai 4.043 orang atau melonjak 60,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2.517 calon peserta didik.

Meski peminat meningkat tajam, sekolah hanya menyediakan 264 kursi yang terdiri atas 150 kursi untuk Program Keahlian Teknik Kimia Industri (TKI) dan 114 kursi Program Keahlian Teknik Otomasi Industri (TOI). Akibatnya, tingkat persaingan masuk semakin ketat dengan rasio seleksi mencapai 1 banding 15.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran 1 banding 8,7 sekaligus melampaui target rasio seleksi sebesar 1 banding 10. Meningkatnya animo masyarakat tersebut sejalan dengan capaian lulusan yang menunjukkan tingkat serapan cukup tinggi di dunia kerja maupun pendidikan tinggi.

Pada pelantikan lulusan Angkatan ke-58 SINTEGRA'23 Tahun Ajaran 2025/2026, sebanyak 216 siswa resmi dikukuhkan sebagai lulusan. Seluruh lulusan tersebut dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasar hasil penelusuran hingga hari pelantikan, sebanyak 60,19 persen lulusan telah terserap, dengan rincian 37,04 persen telah bekerja di berbagai perusahaan dan 23,15 persen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, lulusan lainnya masih menjalani proses rekrutmen yang terus dipantau oleh pihak sekolah.

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Kepala SMK SMTI Padang Sylvi mengatakan, meningkatnya minat masyarakat merupakan hasil dari konsistensi sekolah dalam menghadirkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Sejalan dengan arahan Kementerian Perindustrian melalui BPSDMI, kami mengintegrasikan Kurikulum Dual System agar setiap siswa tidak hanya menjadi tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga pribadi yang memiliki 'jiwa' industri. Kami ingin melihat lulusan kami tumbuh menjadi individu yang tangkas, adaptif, dan mampu merespons dinamika kebutuhan dunia kerja dengan percaya diri," ujar Sylvi.