Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 10 Agustus 2026 | 20.23 WIB

Hino Perkuat Pendidikan Vokasi untuk Siapkan SDM Industri Transportasi

Hino dorong pendidikan vokasi dalam bahasan diskusi, siapkan SDM untuk Industri Kendaraan Niaga. (Istimewa) - Image

Hino dorong pendidikan vokasi dalam bahasan diskusi, siapkan SDM untuk Industri Kendaraan Niaga. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin cepat membuat kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) kompeten ikut meningkat. Tidak hanya mampu mengoperasikan kendaraan, tenaga kerja industri transportasi juga dituntut memahami teknologi, perawatan, hingga layanan purna jual.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) memperkuat peran pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri transportasi.

Komitmen itu disampaikan dalam panel diskusi bertajuk “Membangun Generasi Vokasi Unggul untuk Industri Transportasi Indonesia Masa Depan” yang digelar di ajang GIIAS 2026 yang baru berakhir kemarin (9/8).

Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan, mengatakan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam menciptakan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.

“Bagi Hino, mendukung dunia pendidikan merupakan bagian dari kontribusi kami untuk Indonesia. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, kami ingin membantu mencetak lulusan yang siap bekerja dan menjawab kebutuhan industri,” ujar Susilo.

Pendidikan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Panel diskusi tersebut menghadirkan Direktur SMK Kemendikdasmen Arie Wibowo Khurniawan, Hino Academy & Customer Center Division Head HMSI Pieter Andre, serta Direktur PT Duta Cemerlang Motors (DCM) Christian Hemasurya.

Arie mengatakan pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, kerja sama antara sekolah dan industri diperlukan agar siswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga memahami perkembangan teknologi serta kondisi dunia kerja.

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Arie.

Hino Indonesia Partnership School

Untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan industri, Hino menjalankan program Hino Indonesia Partnership School (HIPS).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bakal Perluas Layanan Kesehatan ke Daerah, JEC Eye Hospitals and Clinics Pastikan Kirim Dokter dan Teknologi Terbaik - Image
Kesehatan

Bakal Perluas Layanan Kesehatan ke Daerah, JEC Eye Hospitals and Clinics Pastikan Kirim Dokter dan Teknologi Terbaik

Kamis, 30 Juli 2026 | 16.10 WIB

Universitas Brawijaya Gandeng CNGR Indonesia dan Kementerian ESDM, Siapkan SDM untuk Perkuat Hilirisasi Mineral Nasional - Image
Ekonomi

Universitas Brawijaya Gandeng CNGR Indonesia dan Kementerian ESDM, Siapkan SDM untuk Perkuat Hilirisasi Mineral Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 22.02 WIB

Banyak Lulusan dengan IPK Sempurna, Rektor UT Dukung Peningkatan SDM Bangsa - Image
Pendidikan

Banyak Lulusan dengan IPK Sempurna, Rektor UT Dukung Peningkatan SDM Bangsa

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore