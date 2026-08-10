Hino Perkuat Pendidikan Vokasi untuk Siapkan SDM Industri Transportasi

Hino dorong pendidikan vokasi dalam bahasan diskusi, siapkan SDM untuk Industri Kendaraan Niaga. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin cepat membuat kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) kompeten ikut meningkat. Tidak hanya mampu mengoperasikan kendaraan, tenaga kerja industri transportasi juga dituntut memahami teknologi, perawatan, hingga layanan purna jual.
Melihat kebutuhan tersebut, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) memperkuat peran pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri transportasi.
Komitmen itu disampaikan dalam panel diskusi bertajuk “Membangun Generasi Vokasi Unggul untuk Industri Transportasi Indonesia Masa Depan” yang digelar di ajang GIIAS 2026 yang baru berakhir kemarin (9/8).
Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan, mengatakan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam menciptakan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.
“Bagi Hino, mendukung dunia pendidikan merupakan bagian dari kontribusi kami untuk Indonesia. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, kami ingin membantu mencetak lulusan yang siap bekerja dan menjawab kebutuhan industri,” ujar Susilo.
Panel diskusi tersebut menghadirkan Direktur SMK Kemendikdasmen Arie Wibowo Khurniawan, Hino Academy & Customer Center Division Head HMSI Pieter Andre, serta Direktur PT Duta Cemerlang Motors (DCM) Christian Hemasurya.
Arie mengatakan pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, kerja sama antara sekolah dan industri diperlukan agar siswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga memahami perkembangan teknologi serta kondisi dunia kerja.
“Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Arie.
Untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan industri, Hino menjalankan program Hino Indonesia Partnership School (HIPS).
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