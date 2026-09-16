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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 16 September 2026 | 19.31 WIB

LPK Politeknik Bhakti Kencana Diresmikan Link and Match Dunia Pendidikan dan Kerja

Dirjen Binapenta &amp; PKK Kemnaker Resmikan LPK Politeknik Bhakti Kencana. (Istimewa) - Image

Dirjen Binapenta &amp; PKK Kemnaker Resmikan LPK Politeknik Bhakti Kencana. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkuat Pendidikan Vokasi dan Ketenagakerjaan, Politeknik Bhakti Kencana Resmikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Layanan Caregiver, Homecare, Day Care serta Baby Care.

Politeknik Bhakti Kencana terus memperkuat komitmen mengembangkan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan pelatihan kerja.

Selain itu, peresmian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Politeknik Bhakti Kencana juga untuk meningkatkan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Politeknik Bhakti Kencana juga meluncurkan empat layanan strategis.

Yakni Politeknik Bhakti Kencana Caregiver, Politeknik Bhakti Kencana Homecare, Politeknik Bhakti Kencana Day Care, dan Politeknik Bhakti Kencana Baby Care.

Peresmian dilakukan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Sugeng Heri Suseno.

Perguruan Tinggi Tidak Cukup Hanya Menghasilkan Lulusan

Wakil Direktur Politeknik Bhakti Kencana Edi Heriyadi menyatakan, perkembangan dunia kerja menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik. Tapi juga memiliki keterampilan praktis, kompetensi profesional, pengalaman kerja, kemampuan kewirausahaan, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan untuk memasuki dunia kerja.

”Atas dasar tersebut, kami mengembangkan LPK Politeknik Bhakti Kencana sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, pemagangan, pengembangan keterampilan, sertifikasi kompetensi, kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja,” papar Edi Heriyadi.

Kehadiran LPK, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi jembatan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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