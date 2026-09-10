Kemendikasmen Revitalisasi 1.487 Sekolah di NTT, Kucurkan Dana Rp 1,2 Triliun

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan revitalisasi 1.487 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Total anggaran yang dikeluarkan Rp 1,2 triliun.

Salah satu sekolah yang direvitalisasi adalah SDN Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, yang sempat viral menerima TV digital padahal sekolahnya hampir roboh.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad mengatakan, proses revitalisasi SDN Mboeng akan dijalankan tahun ini.

“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim, Rabu (9/9).

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SDN Mboeng saat ini memiliki 84 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel), dan 10 tenaga kependidikan.

Sekolah ini sekarang menggunakan empat ruang kelas darurat. Ternyata sebagian pembangunan ruang kelas yang digunakan berasal dari swadaya masyarakat, khususnya orang tua siswa.

“Sebagian pembangunan dari swadaya orang tua siswa,” jelasnya.

Tidak hanya SDN Mboeng, Kemendikdasmen mencatat program revitalisasi sekolah di Provinsi NTT memiliki cakupan yang cukup besar. Secara keseluruhan, revitalisasi hingga 2026 menyasar 1.487 satuan pendidikan di NTT.