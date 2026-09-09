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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 10 September 2026 | 02.51 WIB

Alasan Kemendikdasmen Kirim TV Digital ke SDN Mboeng NTT Meski Tak Ada Listrik

Penampakan TV digital yang dikirim ke SDN Mboeng Manggarai Timur, NTT. (Instagram @alwijo) - Image

Penampakan TV digital yang dikirim ke SDN Mboeng Manggarai Timur, NTT. (Instagram @alwijo)

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap alasan SDN Mboeng di Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima bantuan TV digital berupa Papan Interaktif Digital (PID), meski sekolah itu belum dialiri listrik.

Kemendikdasmen menjelaskan, penyaluran bantuan digitalisasi pembelajaran dilakukan berdasarkan data satuan pendidikan yang tersedia.

"Penyaluran bantuan digitalisasi menggunakan data satuan pendidikan yang tersedia," jelas Kemendikdasmen di Instagram, dikutip Rabu (9/9).

Selain itu, dalam data pokok pendidikan (Dapodik), SDN Mboeng tercatat memiliki sumber listrik. Atas dasar data tersebut, SDN Mboeng menerima PID tanpa disertai dukungan sumber energi tambahan.

Kemendikdasmen menegaskan, pemberian bantuan digitalisasi tersebut tidak berarti persoalan infrastruktur sekolah diabaikan.

"Digitalisasi tidak menggantikan revitalisasi," tegas Kemendikdasmen.

Sebelumnya, kondisi SDN Mboeng di MAnggarai Timur, NTT menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Sekolah tersebut diketahui masih menggunakan ruang kelas darurat untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran karena sebagian ruang kelas permanennya mengalami kerusakan berat.

Tak hanya itu, daerah di sekitar SDN Mboeng juga disebut masih kesulitan listrik. Warga bahkan sempat menggunakan diesel untuk menyalakan TV tersebut meski tak kuat juga.

Kemendikdasmen menyebut telah mengecek kondisi SDN Mboeng. Sekolah tersebut memiliki 84 murid, enam rombongan belajar, serta 10 guru dan tenaga kependidikan.

Editor: Bayu Putra
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