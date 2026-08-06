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Ryandi Zahdomo
Kamis, 6 Agustus 2026 | 21.56 WIB

Gudang SDN 04 Srengseng Sawah Terbakar, Petugas Bergerak Cepat Selamatkan Ruang Kelas

Ilustrasi Kebakaran. (Dimas Pradipta/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Kebakaran. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)

JawaPos.com - Peristiwa kebakaran melanda gudang penyimpanan buku di SDN 04 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/8) siang. Berkat kesigapan armada pemadam kebakaran, kobaran api berhasil dilokalisasi dengan cepat sehingga tidak sempat menjalar ke area ruang kelas.

Laporan insiden tersebut pertama kali diterima pihak pemadam kebakaran dari warga setempat pada pukul 11.36 WIB.

Insiden bermula ketika Andi, 48, penjaga gudang sekolah, mencium bau asap menyengat saat berada di lapangan sekolah menjelang waktu istirahat siang. Ia kemudian langsung mencari sumber bau tersebut.

Saat diperiksa, ia mendapati kobaran api sudah membesar di dalam ruangan yang berfungsi menyimpan buku serta alat musik tradisional.

"Pak Andi melihat api sudah menyala di dalam gudang penyimpanan buku dan alat musik tradisional. Ia sempat berusaha memadamkan api menggunakan APAR, namun tidak berhasil, kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran," ujar Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, Kamis (6/8).

Respon Cepat 60 Personel Damkar

Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Damkar Jakarta Selatan mengerahkan kekuatan penuh. Sebanyak 15 unit armada pemadam, terdiri dari delapan unit pompa dan tujuh unit pendukung, beserta 60 personel diterjunkan ke lokasi kejadian.

Petugas mulai melakukan operasi pemadaman di area sekolah tepat pada pukul 11.44 WIB.

Hanya dalam kurun waktu enam menit, atau sekitar pukul 11.50 WIB, perambatan api berhasil dilokalisasi. Petugas melanjutkan penanganan ke tahap pendinginan pada pukul 11.53 WIB, hingga seluruh proses pemadaman dinyatakan usai pada pukul 12.34 WIB.

"Selesai operasi pemadaman pukul 12:34 WIB," tegas Asril.

Editor: Sabik Aji Taufan
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