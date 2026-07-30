Pramono Instruksikan Disdik Segera Rampungkan Pembangunan Gedung SDN Cipete 01 untuk Kegiatan Belajar Mengajar

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Dinas Pendidikan agar segera merampungkan gedung SDN Cipete Utara 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Saya minta untuk segera diselesaikan untuk SD-nya dulu. Untuk urusan mixed use berikutnya. Tapi, yang paling penting SD-nya segera selesai dan bisa digunakan,” kata dia di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (30/7).

Dia belum dapat mengungkapkan waktu rampungnya gedung. Adapun pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01, yang semula ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, hingga kini belum rampung meski proyek telah berjalan hampir setahun.

Pramono mengatakan masalah utama karena awal perencanaannya, gedung dibuat empat tingkat. Kemudian dalam perjalanan berubah menjadi bangunan multifungsi kurang lebih menjadi 20 tingkat.

“Dalam perjalanan maju-mundur dan tidak jadi, sehingga ada pembangunan yang terbengkalai,” katanya.

Sementara itu, akibat pembangunan yang tak kunjung selesai, proses belajar mengajar harus dipindahkan ke SD BaPem yang berjarak 1,6 kilometer (km) dari SDN Cipete Utara 01.

Dalam kesempatan lain, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Sarwoko mengatakan, berdasarkan arahan pimpinan, pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.