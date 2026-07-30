Pramono Instruksikan Disdik Segera Rampungkan Pembangunan Gedung SDN Cipete 01 untuk Kegiatan Belajar Mengajar

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Dinas Pendidikan agar segera merampungkan gedung SDN Cipete Utara 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Saya minta untuk segera diselesaikan untuk SD-nya dulu. Untuk urusan mixed use berikutnya. Tapi, yang paling penting SD-nya segera selesai dan bisa digunakan,” kata dia di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (30/7).
Dia belum dapat mengungkapkan waktu rampungnya gedung. Adapun pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01, yang semula ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, hingga kini belum rampung meski proyek telah berjalan hampir setahun.
Pramono mengatakan masalah utama karena awal perencanaannya, gedung dibuat empat tingkat. Kemudian dalam perjalanan berubah menjadi bangunan multifungsi kurang lebih menjadi 20 tingkat.
“Dalam perjalanan maju-mundur dan tidak jadi, sehingga ada pembangunan yang terbengkalai,” katanya.
Sementara itu, akibat pembangunan yang tak kunjung selesai, proses belajar mengajar harus dipindahkan ke SD BaPem yang berjarak 1,6 kilometer (km) dari SDN Cipete Utara 01.
Dalam kesempatan lain, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Sarwoko mengatakan, berdasarkan arahan pimpinan, pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Pemprov DKI menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01, Kebayoran Baru rampung pada September 2026. Sementara itu, rencana pembangunan gedung multifungsi dipastikan tidak dilanjutkan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!