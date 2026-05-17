15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang kaya, mulai dari hidangan legendaris hingga sajian tradisional yang tetap dicari lintas generasi.

Di tengah maraknya makanan modern dan tempat makan kekinian, pecel tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang memiliki tempat istimewa di hati banyak orang.

Sajian sederhana berupa aneka sayuran segar yang disiram sambal kacang gurih dengan perpaduan rasa manis, pedas, dan sedikit aroma kencur ini selalu berhasil menggugah selera, apalagi ketika dipadukan dengan lauk tradisional seperti rempeyek, telur bali, empal, ayam goreng, paru, hingga sate usus.

Menariknya, pecel di Surabaya hadir dalam banyak karakter. Ada warung pecel legendaris yang sudah puluhan tahun mempertahankan resep autentik, ada pula tempat makan yang menghadirkan konsep lebih modern namun tetap menjaga cita rasa tradisional.

Tidak sedikit pula pecel yang menjadi favorit warga lokal karena sambal kacangnya yang khas dan lauk pendamping yang lengkap.

Karena itu, berburu pecel enak di Surabaya selalu menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan, baik untuk sarapan, makan siang, maupun santapan sederhana yang mengenyangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi pecel paling enak di Surabaya dengan sambal kacang autentik dan lauk tradisional yang menggoda.

1. Pecel Ambulance Bu Hana

Pecel Ambulance Bu Hana menjadi salah satu kuliner pecel legendaris di Surabaya yang cukup dikenal oleh warga lokal maupun wisatawan pencinta makanan tradisional.

Nama uniknya membuat banyak orang penasaran, sementara cita rasa khasnya berhasil membuat pelanggan datang kembali.

Tempat makan ini terkenal dengan sambal kacangnya yang gurih, sedikit pedas, dan memiliki tekstur kental yang pas sehingga mampu melapisi sayuran dengan sempurna.

Perpaduan kacang yang terasa medok dengan aroma daun jeruk dan bumbu tradisional menciptakan cita rasa khas Jawa Timur yang kuat.

Sayuran yang digunakan juga terkenal segar, mulai dari kangkung, tauge, kacang panjang, hingga daun singkong yang direbus dengan tingkat kematangan pas.

Selain itu, rempeyek renyah menjadi pelengkap wajib yang membuat sensasi makan semakin nikmat.